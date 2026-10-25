قانون الزام شناسنامه‌دار کردن محصولات گیاهی صادراتی در راستای بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت از صادرات و عرضه محصولات فاقد شناسنامه و کد یکتا جلوگیری قاطع به عمل خواهد آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت:  از این پس، صادرات محصولات گیاهی صرفاً با داشتن شناسنامه معتبر مجاز بوده و مبادی نظارتی از صادرات محصولات فاقد شناسنامه در سامانه یکتا جلوگیری خواهند کرد.

بر اساس ماده ۱۲ دستورالعمل فنی و آیین‌نامه اجرایی مذکور، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش‌های نگهداری و انبارداری موظف‌اند قوانین ابلاغی را مو به مو اجرا نمایند.

در این ابلاغیه، اخطار صریح و جدی به تمامی تولیدکنندگان سیب‌زمینی و پیاز، سردخانه‌ها و انبار‌های محل نگهداری این محصولات در سطح شهرستان، و همچنین گلخانه‌داران تولیدکننده گوجه‌فرنگی، فلفل دلمه‌ای و سورتینگ‌داران داده شده است که در اسرع وقت نسبت به ثبت‌نام در سامانه یکتا، اخذ پروانه بهره‌برداری و دریافت کد شناسه اقدام کنند.

مسئولیت عدم اقدام به موقع واحد‌های موصوف متوجه خود آنها بوده و در صورت بی‌توجهی به این الزامات قانونی، با متخلفان مطابق ضوابط برخورد خواهد شد.

این طرح با هدف شفاف‌سازی زنجیره تأمین، ارتقای سلامت غذایی، تضمین کیفیت محصولات صادراتی و صیانت از بازار‌های هدف بین‌المللی با رونوشت به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، و معاونت‌های تخصصی بازرگانی و بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان برای اجرا ابلاغ شده است.

برچسب ها: جهادکشاورزی ، محصولات ، صادرات
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