فدراسیون تنیس ایران در واکنش به کارشکنی مسوولان کویت جهت صدور روادید تیم‌های ملی پدل ایران برای حضور در انتخابی جام‌جهانی بیانیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -   در این بیانه که نسخه رسمی آن به لوئیجی کارارو، رئیس فدراسیون بین‌المللی پدل ارسال شده آمده است:
عدم همکاری مسوولان کویت برای صدور روادید باعث شد تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران فرصت حضور در انتخابی جام‌جهانی را از دست بدهند. علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته از سوی وزارت ورزش و جوانان ایران، کمیته ملی المپیک، فدراسیون تنیس، وزارت امور خارجه، سفارت ایران و همکاری فدراسیون جهانی و آسیایی پدل، متاسفانه واکنشی از سوی مسوولان وزارت کشور کویت صورت نگرفته و ملی‌پوشان کشورمان شانس حضور در این انتخابی را از دست داده‌اند.

در ادامه این بیانیه با تاکید بر اینکه میزبان یک رویداد ورزشی موظف است عدالت را برای تمامی تیم‌های شرکت کننده رعایت کند، خاطر نشان شده چرا فدراسیون بین‌المللی پدل میزبانی یک رقابت بین‌المللی را به کشوری واگذار می‌کند که از صدور روادید برای تیم‌های ملی واجد شرایط، خودداری کرده یا در صدور به‌موقع آن توانایی لازم را ندارد؟ کشور میزبان موظف است امکان حضور عادلانه و برابر تمامی تیم‌های واجد شرایط را فارغ از ملیت یا شرایط سیاسی، تضمین کند. در غیر این صورت، اصول بنیادین رقابت‌های ورزشی بین‌المللی زیر سؤال خواهد رفت.

در چنین شرایطی با توجه به سرمایه گذاری‌های صورت گرفته بر روی پدل ایران و با تاکید بر کسب مقام‌های سوم و چهارم بازی‌های آسیایی ناگویا، بدون تردید ملی‌پوشان ایرانی یکی از مدعیان جدی کسب سهمیه جام‌جهانی به شمار می‌روند. ورزشکاران ایرانی ماه‌ها با جدیت و تلاش فراوان تمرین کرده‌اند تا برای نخستین‌بار در تاریخ، سهمیه حضور در جام جهانی را به دست آورند. با این‌حال، علی‌رغم توانمندی‌های ورزشی اثبات شده، اکنون به دلایلی خارج از اختیار از فرصت حضور در این رقابت‌ها محروم می‌شوند.

فدراسیون تنیس ایران به عنوان متولی این ورزش بر حق مسلم خود تاکید دارد، درخواست ما این است با توجه به اینکه حضور تیم‌های ملی ایران در مسابقات کویت دیگر از نظر عملی امکان‌پذیر نیست، آن فدراسیون تدابیری را برای جبران اتفاقات پیش آمده، در دستور کار قرار دهد. ما درخواست برخورد ویژه یا امتیاز ناعادلانه نداریم؛ بلکه خواستار فرصتی مساوی هستیم که ورزشکاران ما به دلایلی خارج از اختیار از آن محروم شده‌اند.

پیشنهاد ما این است با توجه به اتفاقات اخیر، سهمیه‌های ویژه (Wild Card) برای حضور مستقیم هر دو تیم ملی پدل آقایان و بانوان ایران در جام‌جهانی پدل ۲۰۲۶ قطر در نظر گرفته شود. اتفاقی که پیش از این نیز سابقه دارد و در مسابقات پدل قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۲ در دبی، شاهد اضافه شدن تیم‌های ملی آقایان قطر و بانوان امارات به‌عنوان تیم‌های میهمان بوده‌ایم. این سابقه مستند نشان می‌دهد که FIP پیش‌تر نیز برای فراهم کردن امکان حضور تیم‌ها، از راهکار‌های فوق‌العاده و استثنایی استفاده کرده و امروز فدراسیون تنیس ایران بر حق مسلم خود برای اجرای عدالت، تاکید دارد.

برچسب ها: تیم ملی تنیس ، وزارت ورزش و جوانان
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