نوشیدن آب یخ مضرات زیادی برای بدن دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوشیدن آب یخ مضرات زیادی برای بدن دارد و یکی از مهمترین آنها بروز بیماری کبد چرب است.

در همین رابطه محمود خدا دوست، متخصص طب سنتی در برنامه انارستان از شبکه افق توضیحاتی را ارائه کرده است که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، طب ایرانی ، آب یخ
خبرهای مرتبط
عوارض مصرف بیش از حد کلسیم + فیلم
چرا ویتامین D برای بدن ضروری است؟ + فیلم
معرفی یک غذای سنتی برای سلامت مفاصل + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز ثبت‌نام آزمون دکتری سال ۱۴۰۶ از امروز؛ اعلام هزینه و نحوه ثبت‌نام
هیچ کتاب درسی‌ بدون‌چاپ نمانده است/ توزیع ۱۶۳ میلیون جلد کتاب در ۱۲۰ هزار مدرسه کشور
کاهش ۱۱.۵ میلیون مراجعه حضوری به ادارات با توسعه دولت الکترونیک/ «ایران‌پاس» تا پایان سال عملیاتی می‌شود
اسامی پذیرفته‌شدگان کاردانی به کارشناسی اعلام شد
مسمومیت دارویی در ایران برابر با متوسط جهانی/ خانواده‌ها از درمان خودسرانه خودداری کنند
معرفی یک ترکیب طلایی برای درمان نفخ شکم+ فیلم
شناسایی یک نشانه ظریف افسردگی
مقابله موفق با حجم گسترده‌ای از حملات سایبری به سامانه‌ها و درگاه‌های کشور + فیلم
فرصت دوباره برای ثبت‌نام در آزمون استخدامی معلولان
چگونگی نجات فردی که دچار مسمومیت شده است + فیلم
آخرین اخبار
حاجی‌دلیگانی: چرا به‌جای اجرای قانون، برای تعویق ظرفیت پزشکی چانه‌زنی می‌شود؟
برنامه‌ریزی آموزشی بدون آمار دقیق امکان‌پذیر نیست
معلمان و دانش‌آموزان پیشتاز ارتقای سواد آماری در کشور هستند
پیشگیری «سلامت‌محور»؛ محور اصلی برنامه‌های وزارت بهداشت
به‌روزرسانی تجهیزات رادیولوژی علیرغم اعمال تحریم‌ها
پیش‌بینی کاهش ۳.۵ میلیونی جمعیت دانش‌آموزی تا سال ۱۴۱۲
کاهش ۱۱.۵ میلیون مراجعه حضوری به ادارات با توسعه دولت الکترونیک/ «ایران‌پاس» تا پایان سال عملیاتی می‌شود
اسامی پذیرفته‌شدگان کاردانی به کارشناسی اعلام شد
چگونگی نجات فردی که دچار مسمومیت شده است + فیلم
مقابله موفق با حجم گسترده‌ای از حملات سایبری به سامانه‌ها و درگاه‌های کشور + فیلم
اشتباهات رایج در استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ + فیلم
ضرورت دستیابی به جهاد فکری با اجرای نظام پیشنهاد‌ها و حمایت‌های مدیریتی
اثر مستقیم حال روحی بر سلامت بدن + فیلم
معرفی یک ترکیب طلایی برای درمان نفخ شکم+ فیلم
استفاده از فلوراید در مواد غذایی و آب آشامیدنی سبب کاهش پوسیدگی دندان می‌شود
ممنوعیت نوشیدن دائمی آب یخ در طب سنتی + فیلم
تاثیر مصرف روزانه یک مشت آجیل بر تنظیم فشار خون
کلید سلامت بدن در گرو هضم خوب غذا + فیلم
ورود «کول‌پد» به رقابت در بازار گوشی‌های هوشمند
تدوین نقشه هوش مصنوعی حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران
توسعه یک فناوری برای کنترل گروهی ماهواره‌های فوق‌کوچک
هیچ کتاب درسی‌ بدون‌چاپ نمانده است/ توزیع ۱۶۳ میلیون جلد کتاب در ۱۲۰ هزار مدرسه کشور
فعالیت‌هایی اجتماعی که به حفظ حافظه در دوران سالمندی کمک می‌کند
بررسی دلایل به وجود آمدن هپاتیت + فیلم
مشخصات جدیدترین تبلت گیمینگ آنر
پیش‌بینی وقوع برخی اختلالات در میدان ژئومغناطیسی زمین به زودی
شناسایی یک نشانه ظریف افسردگی
آغاز ثبت‌نام آزمون دکتری سال ۱۴۰۶ از امروز؛ اعلام هزینه و نحوه ثبت‌نام
فرصت دوباره برای ثبت‌نام در آزمون استخدامی معلولان
مسمومیت دارویی در ایران برابر با متوسط جهانی/ خانواده‌ها از درمان خودسرانه خودداری کنند