متدین به عنوان مدیرعامل استقلال روی صندلی مدیرعاملی آبی‌ها نشست!

طبق خبر‌های موثقی که لحظاتی پیش به فوتبالی رسید، بالاخره علی تاجرنیا از سمتش در استقلال برکنار و متدین به جای او مدیرعامل استقلال شد.

این در حالی است که هنوز رسانه‌های رسمی باشگاه استقلال این خبر را منتشر نکرده‌اند، اما متدین رسما به عنوان مدیرعامل قطعی و نه حتی سرپرست مدیرعاملی (سمت تاجرنیا) انتخاب شده است.

در هر حال تاجرنیا، انتظار داشت که شریعتمداری به عنوان مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس او را به عنوان مدیرعامل رسمی و قطعی معرفی کند، اما به نوعی شریعتمداری به تاجرنیا رودست زد تا اوج اختلاف‌ها در هلدینگ خلیح فارس به اثبات برسد.

 حالا ممکن است تاجرنیا به خاطر این اتفاق، از هیات مدیره هم برود و دیگر رییس هیات مدیره و نماینده رسمی هلدینگ خلیج فارس هم نماند. او انتظار داشت شریعتمداری مشکلات صلاحیتی او را برای مدیرعامل شدن رسمی در استقلال و سرپرست نماندن حل کند، اما این اتفاق توسط شریعتمداری نیفتاد. 

باید دید رسانه‌های رسمی باشگاه استقلال چه زمانی رسما مدیرعامل شدن متدین و برکناری تاجرنیا را اعلام می‌کنند ولی مساله‌ای که رسمی و قطعی است، این است که از این ساعت، متدین مدیرعامل و همه کاره اجرایی باشگاه استقلال است.
منبع فوتبالی

برچسب ها: باشگاه استقلال ، لیگ برتر فوتبال
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