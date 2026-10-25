باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- محمد موسوی‌نیا، پیمانکار چمن ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی، درباره دلایل تعویض چمن این مجموعه و زمان مورد نیاز برای آماده‌سازی زمین توضیحاتی ارائه کرد.

موسوی‌نیا با اشاره به عمر چمن ورزشگاه آزادی گفت: این ورزشگاه حدود ۲۲ سال پیش احداث شده و از نظر زیرسازی، کیفیت مناسبی داشته است؛ اما چمن طبیعی یک موجود زنده است و برای حفظ کیفیت مطلوب، به رسیدگی مستمر و تعویض بخش‌هایی از آن نیاز دارد.

وی افزود: استانداردهای فوتبال روز دنیا، کیفیت بالایی از زمین بازی را طلب می‌کنند و برای رسیدن به این کیفیت، نگهداری اصولی و استفاده از روش‌های نوین کاشت و ترمیم چمن ضروری است.

پیمانکار چمن ورزشگاه آزادی با اشاره به فناوری‌های مورد استفاده در زمین‌های فوتبال اظهار کرد: در برخی روش‌ها، الیاف مصنوعی با چمن طبیعی ترکیب می‌شوند و شیوه‌های مختلفی برای کاشت و تقویت چمن وجود دارد. این فناوری‌ها با هدف افزایش کیفیت و دوام زمین مورد استفاده قرار می‌گیرند.

موسوی‌نیا درباره زمان آماده‌سازی چمن جدید نیز گفت: پس از کاشت، چمن در مدت حدود شش هفته شروع به سبز شدن می‌کند، اما سبز شدن به معنای آمادگی کامل برای برگزاری مسابقه نیست. زمین باید به بلوغ کافی برسد و شبکه ریشه‌های چمن به‌خوبی گسترش پیدا کند؛ فرایندی که برای رسیدن به شرایط مناسب بهره‌برداری، حدود ۱۲ هفته زمان نیاز دارد.

وی با تأکید بر اهمیت استراحت دادن به زمین پس از کاشت توضیح داد: پس از جوانه‌زنی، باید فرصت کافی برای توسعه ریشه‌ها و پر شدن شبکه چمن فراهم شود. استفاده زودهنگام از زمین و برگزاری مسابقه پیش از تکمیل این فرایند می‌تواند به چمن آسیب بزند و کیفیت آن را کاهش دهد.