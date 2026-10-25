باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر صالحی فرد رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد برگزاری رویداد علمی را فرصتی برای مشارکت و ارائه نتایج تحقیقات و پژوهش‌های دانشجویان در ۶ موضوع کاربردی نظام سلامت بیان کرد و گفت: ۳۰۰ مقاله علمی در سومین کنگره سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه ٧ کشور به میزبانی شهرکرد داوری شد.

هوش مصنوعی، جوانی جمعیت، سلامت دهان و دندان، بهداشت عمومی و محیط زیست، بیماری‌ها و مراقبت و پرستاری از موضوعات پژوهش‌های دانشجویان در این کنگره بود.

دکتر حسن‌پور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد هم از پذیرش ٣٠٠ مقاله علمی در این کنگره گفت.

این کنگره علمی همراه با رویداد ایده‌شو، در مجموعه ابن سینا مجتمع آموزشی رحمتیه دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد برگزار و پذیرفته شدگان آثار علمی خود را در قالب سخنرانی و پوستر به صورت مجازی و حضوری ارائه شد.