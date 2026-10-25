مسابقات پارکور قهرمانی کشور  در بخش اسپید و فری استایل و در دو رده جوانان و بزرگسالان به میزبانی استان کرمان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -   این رقابت‌ها با حضور منتخبین ۲۶ استان طی روز‌های ۳۰ مهر و اول آبان  در گوهرپارک سیرجان برگزار شد. 

در بخش اسپید رده سنی جوانان محمدطا‌ها ولی‌پور از لرستان به عنوان قهرمانی دست یافت، آراد صفری از فارس دوم شد و سپهر زادمهر از خوزستان و امیرمحمد قراحاجیلو از آذربایجان غربی مشترکا در جایگاه سوم ایستادند.
در اسپید بزرگسالان امیرحسین غره‌داغی از قم قهرمان شد، ایمان نورانی‌نژاد از خوزستان در ردیف دوم ایستاد و عنوان سوم مشترک به امیرحسین رجبی از آذربایجان شرقی و سبحان ساریخانی از فارس رسید.

در بخش فری‌استایل‌جوانان محمد محمودی از کرمان در رتبه نخست ایستاد، نیما اسفندیاری از فارس دوم شد و حسین سلمانیان از تهران در جایگاه سوم قرار گرفت؛ و بالاخره در فری استایل بزرگسالان آرش رضوی از فارس به عنوان قهرمانی دست یافت، سینا جیرجیری از قزوین در ردیف دوم ایستاد و اشکان سرور از مرکزی و ایمان فرامرزی از لرستان در جایگاه سوم مشترک قرار گرفتند.

در رده بندی تیمی جوانان مقام اول مشترک  به استان‌های کرمان و لرستان رسید و استان فارس در جایگاه سوم تیمی ایستاد.
در بخش تیمی بزرگسالان هم استان فارس در جایگاه نخست قرار گرفت، قم دوم شد و خوزستان و قزوین رتبه سوم مشترک را به خود اختصاص دادند.

برچسب ها: فدراسیون انجمن های ورزشی ، وزارت ورزش و جوانان
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