باشگاه خبرنگاران جوان - محمد محمدعلی‌نژاد مدیرعامل انجمن حامیان میراث زاگرس خوزستان گفت: خانه تاریخی دیدبان که از بنا‌های قدیمی شهرستان رامهرمز به شمار می‌رفت، در هفته‌های اخیر با استفاده از لودر تخریب شد و انجمن حامیان میراث زاگرس خوزستان در حال پیگیری موضوع از مراجع مسئول است.

وی با اشاره به ویژگی‌های معماری این بنا افزود: خانه تاریخی دیدبان متعلق به دوره قاجار بود و در محدوده بافت تاریخی مصوب شهرستان رامهرمز قرار داشت و در ساخت این خانه از عناصر معماری طاق قوسی و مصالح بومی از جمله گچ، خشت، گل و آجر‌های قدیمی استفاده شده بود.

مدیرعامل انجمن حامیان میراث زاگرس خوزستان با بیان اینکه این انجمن تاکنون از هویت عامل یا عوامل تخریب و وضعیت مجوز احتمالی آن اطلاع دقیقی ندارد گفت: لازم است اداره میراث فرهنگی شهرستان رامهرمز و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان درباره چگونگی تخریب این بنا و اینکه آیا مجوزی برای آن صادر شده است توضیح دهند.

محمدعلی‌نژاد ادامه داد: در صورت صدور مجوز، ضروری است مرجع صادرکننده و مبنای قانونی آن مشخص شود و در صورت نبود مجوز نیز، موضوع از سوی مراجع مسئول بررسی و نتیجه آن به اطلاع افکار عمومی برسد.

وی با اشاره به تخریب شماری از بنا‌های تاریخی رامهرمز در سال‌های گذشته، از جمله خانه تاریخی دکتر وحید و عمارت بهبهانی، بر ضرورت توجه بیشتر به حفاظت از آثار تاریخی و معماری این شهرستان تاکید کرد.

مدیرعامل انجمن حامیان میراث زاگرس خوزستان با بیان اینکه بنا‌های تاریخی بخشی از هویت فرهنگی و پیشینه هر منطقه هستند خواستار ارائه پاسخ رسمی و مستند از سوی دستگاه‌های مسئول شد و افزود: این انجمن منتظر پاسخ اداره میراث فرهنگی شهرستان و اداره‌کل استان است و در صورت دریافت نکردن پاسخ، موضوع را از طریق مراجع دیگر پیگیری خواهد کرد.