مدیرعامل انجمن حامیان میراث زاگرس خوزستان با اشاره به تخریب خانه تاریخی دیدبان در شهرستان رامهرمز، خواستار شفاف‌سازی اداره میراث فرهنگی درباره چگونگی تخریب این بنا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان محمد محمدعلی‌نژاد مدیرعامل انجمن حامیان میراث زاگرس خوزستان گفت: خانه تاریخی دیدبان که از بنا‌های قدیمی شهرستان رامهرمز به شمار می‌رفت، در هفته‌های اخیر با استفاده از لودر تخریب شد و انجمن حامیان میراث زاگرس خوزستان در حال پیگیری موضوع از مراجع مسئول است.

وی با اشاره به ویژگی‌های معماری این بنا افزود: خانه تاریخی دیدبان متعلق به دوره قاجار بود و در محدوده بافت تاریخی مصوب شهرستان رامهرمز قرار داشت و در ساخت این خانه از عناصر معماری طاق قوسی و مصالح بومی از جمله گچ، خشت، گل و آجر‌های قدیمی استفاده شده بود.

مدیرعامل انجمن حامیان میراث زاگرس خوزستان با بیان اینکه این انجمن تاکنون از هویت عامل یا عوامل تخریب و وضعیت مجوز احتمالی آن اطلاع دقیقی ندارد گفت: لازم است اداره میراث فرهنگی شهرستان رامهرمز و اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان درباره چگونگی تخریب این بنا و اینکه آیا مجوزی برای آن صادر شده است توضیح دهند.

محمدعلی‌نژاد ادامه داد: در صورت صدور مجوز، ضروری است مرجع صادرکننده و مبنای قانونی آن مشخص شود و در صورت نبود مجوز نیز، موضوع از سوی مراجع مسئول بررسی و نتیجه آن به اطلاع افکار عمومی برسد.

وی با اشاره به تخریب شماری از بنا‌های تاریخی رامهرمز در سال‌های گذشته، از جمله خانه تاریخی دکتر وحید و عمارت بهبهانی، بر ضرورت توجه بیشتر به حفاظت از آثار تاریخی و معماری این شهرستان تاکید کرد.

مدیرعامل انجمن حامیان میراث زاگرس خوزستان با بیان اینکه بنا‌های تاریخی بخشی از هویت فرهنگی و پیشینه هر منطقه هستند خواستار ارائه پاسخ رسمی و مستند از سوی دستگاه‌های مسئول شد و افزود: این انجمن منتظر پاسخ اداره میراث فرهنگی شهرستان و اداره‌کل استان است و در صورت دریافت نکردن پاسخ، موضوع را از طریق مراجع دیگر پیگیری خواهد کرد.

برچسب ها: خانه تاریخی ، تخریب شد
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خانه تاریخی دیدبان در رامهرمز تخریب شد
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