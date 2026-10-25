معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شناسایی موردی از عدم ایفای تعهد ارزی به ارزش تقریبی ۶۷ میلیارد تومان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شناسایی موردی از عدم ایفای تعهد ارزی به ارزش تقریبی ۶۷ میلیارد تومان خبر داد و اعلام کرد: پس از پیگیری‌های پلیسی، شرکت مربوطه تعهد ارزی خود را ایفا کرد.

شناسایی تخلف در تعهدات ارزی

سرهنگ کارآگاه علی ساریخانی اظهار کرد: در راستای مقابله با تخلفات ارزی، مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی متوجه شدند یک شرکت ارز دولتی را با هدف واردات دریافت کرده، اما در مهلت قانونی به تعهدات ارزی خود عمل نکرده است.

رفع تعهد پس از پیگیری پلیس 

وی افزود: میزان تعهد ارزی این شرکت بیش از ۴۵۰ هزار یورو برآورد شده بود که با اقدامات و پیگیری‌های پلیس، شرکت نسبت به رفع تعهدات خود اقدام کرد.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ تأکید کرد: بررسی و پیگیری تخلفات مرتبط با تعهدات ارزی با هدف صیانت از منابع ارزی کشور در دستور کار پلیس قرار دارد.

برچسب ها: تعهدات ارزی ، امنیت اقتصادی
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