باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - افسانه پاکدامن عضو هیئت علمی گروه سلامت دهان و دندان پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: فلوراید در کاهش پوسیدگی دندان‌ها موثر است. استفاده سیستمی فلوراید در غذا‌های روزمره سبب پیشگیری از خرابی دندان می شود.

به گفته وی برخی از کشور‌ها ماده فلوراید را به آب آشامیدنی و مواد غذایی اضافه می‌کنند و همین امر سبب شده تا پوسیدگی دندان‌های کودکان کم شود.

پاکدامن تاکید کرد: در روش‌های سیستمیک، فلوراید به شیر، نمک طعام یا آب آشامیدنی اضافه می شود؛ با مصرف فلوراید به صورت غذایی دندان‌های افراد مستحکم‌تر خواهد شد.

پاکدامن با تأکید بر نقش مؤثر فلوراید در پیشگیری از پوسیدگی دندان، استفاده منظم از خمیردندان‌های حاوی فلوراید و بهره‌گیری از روش‌های موضعی این ماده را از راهکار‌های مؤثر در حفظ سلامت دهان و دندان عنوان کرد.

وی بیان کرد: مطالعات انجام‌شده از اوایل قرن بیستم، ارتباط میان میزان فلوراید موجود در آب آشامیدنی و کاهش پوسیدگی دندان را نشان داده‌اند و در مناطقی که میزان فلوراید آب در محدوده مطلوب قرار دارد، شیوع پوسیدگی کمتر گزارش شده است.