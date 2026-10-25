\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0633\u0628 \u0627\u0635\u06cc\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0633\u0648\u0627\u0631\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646\u060c \u0639\u0644\u0627\u0642\u0647\u200c\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0647\u0627\u0628\u0627\u062f \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f\u061b \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0647 \u0641\u0631\u0635\u062a\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0645\u0646\u062f\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0648\u0627\u0631\u06a9\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0698\u0627\u062f \u0628\u0648\u0645\u06cc \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n