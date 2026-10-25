باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

گردهمایی علاقه‌مندان اسب اصیل کردی در مهاباد + فیلم

همایش اسب اصیل کردی با حضور سوارکاران و علاقه‌مندان این نژاد در مهاباد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- همایش اسب اصیل کردی با حضور سوارکاران، علاقه‌مندان و مسئولان ورزشی در مهاباد برگزار شد؛ رویدادی که فرصتی برای نمایش توانمندی‌های سوارکاران و معرفی این نژاد بومی فراهم کرد.

 

مطالب مرتبط
گردهمایی علاقه‌مندان اسب اصیل کردی در مهاباد + فیلم
young journalists club

وحشت در جبهه صهیونیسم + فیلم

گردهمایی علاقه‌مندان اسب اصیل کردی در مهاباد + فیلم
young journalists club

شروع سال اسب با نمایش آتش بازی در هنگ کنگ + فیلم

گردهمایی علاقه‌مندان اسب اصیل کردی در مهاباد + فیلم
young journalists club

درشکه‌سواری در کارتاخنای کلمبیا ممنوع شد + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
ماجرای خانواده‌ای که با ۶ فرزند در تجمعات شبانه حضور دارند + فیلم
۴۶۹

ماجرای خانواده‌ای که با ۶ فرزند در تجمعات شبانه حضور دارند + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
بازار پررونق کدو حلوایی در مهاباد + فیلم
۴۱۷

بازار پررونق کدو حلوایی در مهاباد + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
نشانه‌های قوی از افول ایالات متحده آمریکا + فیلم
۴۰۸

نشانه‌های قوی از افول ایالات متحده آمریکا + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم
۴۰۳

هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
اعتراف استاد دانشگاه جانز هاپکینز به توانمندی ایران در جنگ + فیلم
۳۷۹

اعتراف استاد دانشگاه جانز هاپکینز به توانمندی ایران در جنگ + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha