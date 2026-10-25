باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی سالک رئیس کمیته مسئولیت اجتماعی فدراسیون فوتبال با تشریح برنامه‌های پیش‌روی کمیته، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فوتبال برای ترویج اخلاق، تقویت مشارکت اجتماعی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی در تمامی سطوح تأکید کرد.



اهم برنامه‌های پیش رو این کمیته شامل محور‌های زیر است:

۱. پیشنهاد جریمه‌های جایگزین با رویکرد مسئولیت اجتماعی در احکام قضایی صادره

بررسی و ارائه پیشنهاد‌هایی برای استفاده از مجازات‌های جایگزین و اقدامات اصلاحی در قبال برخی تخلفات فوتبالی، با هدف تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری، جبران آثار رفتار‌های نادرست و تبدیل برخورد‌های انضباطی به فرصتی برای آموزش و اصلاح رفتار؛ با رعایت مقررات و اختیارات مراجع ذی‌صلاح.

۲. اجرای طرح «پس از سوت پایان»

برنامه‌ریزی برای حفظ و تقویت جایگاه اجتماعی ملی‌پوشان پس از پایان دوران حضور در تیم ملی و فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی از تجربیات، اعتبار اجتماعی و توانمندی‌های آنان در فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی، با هدف تداوم نقش‌آفرینی چهره‌های فوتبال در جامعه.

۳. تدوین دستورالعمل جامع مسئولیت اجتماعی فوتبال ایران

تهیه و تدوین دستورالعملی جامع برای تبیین وظایف، مسئولیت‌ها و چارچوب فعالیت‌های اجتماعی در بخش‌ها و سطوح مختلف فوتبال، فوتسال و ساحلی با تأکید بر ایجاد سازوکار‌های اجرایی و ارزیابی عملکرد.

۴. برگزاری جشنواره ملی مسئولیت اجتماعی و جوانمردی در فوتبال

این جشنواره با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از بازیکنان، مربیان، داوران، هواداران، تیم‌های پایه و سایر فعالانی که در ترویج اخلاق، جوانمردی، احترام به رقبا و اقدامات خیرخواهانه و اجتماعی نقش مؤثری دارند. این جشنواره با رویکردی ایجابی و آموزشی، به دنبال تبدیل رفتار‌های مسئولانه به الگویی فراگیر در جامعه فوتبال است.

۵. برگزاری همایش دانش‌افزایی و تبیین مبانی مسئولیت اجتماعی در فوتبال

برگزاری همایشی تخصصی با هدف افزایش آگاهی مدیران، مسئولان، مربیان و فعالان فوتبال درباره مفاهیم، استاندارد‌ها و تجربه‌های بین‌المللی مسئولیت اجتماعی و بررسی راهکار‌های بومی‌سازی این رویکرد متناسب با ظرفیت‌ها و نیاز‌های فوتبال ایران.

۶. برپایی نمایشگاه فرهنگ هواداری

طراحی و برگزاری نمایشگاهی با مشارکت اهالی فوتبال و هوادران در داخل و خارج از کشور، برای ترویج فرهنگ هواداری مسئولانه، احترام متقابل، مقابله با خشونت و توهین در ورزشگاه‌ها و تقویت همبستگی و نشاط اجتماعی از طریق فوتبال.

۷. توسعه برنامه‌های مسئولیت اجتماعی برای ایرانیان فعال در فوتبال خارج از کشور

برنامه‌ریزی برای ایجاد ارتباط و همکاری با بازیکنان، مربیان، پیشکسوتان و سایر اعضای جامعه فوتبال ایرانیان خارج از کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی آنان در اجرای برنامه‌های فرهنگی، انسان‌دوستانه و مسئولیت اجتماعی.

۸. گسترش همکاری‌های بین‌بخشی و انعقاد تفاهم‌نامه

توسعه تعامل با سازمان‌ها، نهاد‌های دولتی و غیردولتی و مجموعه‌های مرتبط با حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و حمایتی، با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌ها، اجرای برنامه‌های مشترک و افزایش اثربخشی اقدامات مسئولیت اجتماعی فوتبال.