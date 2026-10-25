استاندار آذربایجان‌غربی و دبیر کارگروه نجات دریاچه ارومیه گفت: با پایان فصل گرما و پس از ماه‌ها عقب‌نشینی آب دریاچه، خوشبختانه وسعت نگین فیروزه‌ای ایران نسبت به هفته گذشته ۲۵ کیلومتر افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا رحمانی با اعلام‌ اینکه پهنه آبی دریاچه ارومیه به یک هزار و ۹۷۱ کیلومتر مربع رسیده است، افزود: وسعت دریاچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز یک هزار و ۵۱۱ کیلومتر مربع افزایش یافته است.

وی همچنین به افزایش یک سانتی متری تراز دریاچه ارومیه نیز نسبت به هفته گذشته اشاره و اظهار کرد: تراز دریاچه نیز به یک هزار و ۲۷۰ متر و ۵۸ سانتی متر رسیده و در مقایسه با پارسال یک متر و ۱۱ سانتی‌متر افزایش یافته است.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اجرای طرح رود روان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، بیان کرد: لایروبی رودخانه‌های منتهی به دریاچه با قدرت ادامه دارد تا بیشترین بهره وری از بارش‌ها برای احیای نگین فیروزه‌ای ایران به کار گرفته شود.

وی همچنین با اشاره به برخی اقدامات برای نجات دریاچه ارومیه، گفت: اصلاح الگوی کشت، تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم آبیاری نوین، آزاد سازی به موقع آب، حفاظت از آب آزادسازی شده و تقویت مشارکت عمومی و همدلی برای احیای دریاچه از مهم‌ترین اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد.

رحمانی با ابراز امیدواری به روند مثبت احیای دریاچه ارومیه، اظهار کرد: طبق اعلام هواشناسی بارش‌های خوبی در پیش داریم که باید تمامی تلاش‌ها برای بهره‌مندی از این نعمت الهی به کار گرفته شود.

برچسب ها: دریاچه ارومیه ، تراز دریاچه ارومیه
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