باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علی پور اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی راهداری بلافاصله پس از وقوع حادثه، وارد صحنه شده و اقدامات لازم را جهت پاکسازی مسیر و رفع موانع عبور انجام دادند.

رئیس راهداری گچسر افزود: بلافاصله عملیات پاکسازی مسیر با سرعت بالا انجام شد تا تردد خودروها در این محور حیاتی با کمترین تاخیر برقرار شود.

وی همچنین تاکید کرد که پایش مستمر وضعیت تونل‌ها و نقاط حساس جاده کرج-چالوس جهت پیشگیری از حوادث مشابه از اولویت‌های اصلی تیم‌های عملیاتی راهداری و حمل و نفل جاده ی استان البرز دراین منطقه است.