رئیس راهداری و حمل و نقل گچسر استان البرز با اشاره به ریزش تونل شماره پنج جاده کرج - چالوس در سحرگاه یکشنبه گفت:‌ این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی در پی نداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علی پور اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی راهداری بلافاصله پس از وقوع حادثه، وارد صحنه شده و اقدامات لازم را جهت پاکسازی مسیر و رفع موانع عبور انجام دادند.

رئیس راهداری گچسر افزود: بلافاصله  عملیات پاکسازی  مسیر با سرعت بالا انجام شد تا تردد خودروها در این محور حیاتی با کمترین تاخیر برقرار شود.

وی همچنین تاکید کرد که پایش مستمر وضعیت تونل‌ها و نقاط حساس جاده کرج-چالوس جهت پیشگیری از حوادث مشابه از اولویت‌های اصلی تیم‌های عملیاتی راهداری و حمل و نفل جاده ی استان البرز دراین منطقه است.

برچسب ها: ریزش تونل ، راهداری
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ریزش تونل شماره پنج جاده کرج - چالوس خسارت مالی و جانی نداشت
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ریزش تونل شماره پنج جاده کرج - چالوس خسارت مالی و جانی نداشت