باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی ستاد اجرایی فرمان امام؛ در پی تأکید رهبر انقلاب مبنی بر استمرار و توسعه کمی و کیفی طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و دانش‌بنیان برای تقویت این طرح، نشست مشترک غلامرضا نوری قزلجه؛ وزیر جهاد کشاورزی، عباس علی‌آبادی؛ وزیر نیرو و سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به میزبانی وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان مجری اصلی این طرح در کشور برگزار شد.

سید پرویز فتاح؛ رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در این جلسه گفت: از سال ۱۳۹۹ طرح حمایت از جهش تولید در دیم‌زار‌ها با امضای تفاهم‌نامه‌ای با وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد. طی این مدت، تمام مسئولان ستاد و وزارتخانه تغییر کردند ولی مسیر طرح منحرف نشد و با قوت ادامه پیدا کرد. در سال ۱۴۰۳ طرح به خودکفایی و جهش رسید و جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور برگزار شد. همچنین نامه مشترکی را با امضای بنده و وزیر جهاد کشاورزی به امام شهید ارسال کردیم که با خوشحالی و تقدیر ایشان همراه و تاکید کردند طرح ادامه پیدا کند.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با تأکید بر حمایت از وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی طرح گفت: طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها با آمار منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی اثر مثبتی داشته است و نتیجه آن در جهش تولیدات مشهود است. ما به این طرح اعتقاد داریم و حمایت‌هایمان را ادامه خواهیم داد چرا که هم در امنیت غذایی کشور موثر است، هم در مصرف آب، بی‌نیاز از منابع مورد نیاز بخش کشاورزی است و هم به اقتصاد کشاورزان کمک می‌کند.

غلامرضا نوری قزلجه؛ وزیر جهاد کشاورزی نیز در این جلسه گفت: پیرو دستور رهبر انقلاب به دستگاه‌های متولی طرح جهش تولید در دیم‌زارها، جلسه امروز برای تبیین شیوه جدید همکاری‌ها برگزار شد تا بتوانیم بهتر از گذشته بر طرحی که یادگار امام شهیدمان و مورد تاکید رهبر عزیزمان است متمرکز شویم.

وی افزود: تهیه بذور اصلاح شده و نهاده‌ها در دستور کار ماست و از آغاز سال زراعی اقدامات لازم را انجام داده‌ایم؛ همچنین حمایت‌های ستاد اجرایی فرمان امام را برای بهره‌وری بالاتر طرح دریافت کرده‌ایم.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اکنون با اضافه شدن تکنولوژی‌های لازم توسط وزارت نیرو و تلفیق با پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی امیدواریم نتایج بهتری را از پایدارسازی طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها با محوریت جهش در تولید گندم دریافت کنیم.

عباس علی‌آبادی؛ وزیر نیرو نیز در این جلسه تأکید کرد: همه باید تلاش کنیم تا بهره‌وری دیم‌زار‌ها با هدف افزایش امنیت غذایی کشور بالا رود. ما ضامن تامین انرژی هستیم و باید بتوانیم آن را تامین کنیم. تمرکز ما در اضافه شدن به این طرح ملی، تلاش برای جذب آب‌های جوی است که می‌توانیم با اقدامات مرسوم مطابق با روند‌های کشور شامل بررسی رطوبت و سایر شاخص‌های موجود و همچنین استفاده از ابزار‌های بارورسازی برای تامین آن برنامه‌ریزی کنیم.