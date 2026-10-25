وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد نمایشگاه فیتکس تهران بدون ارتباط با این وزارتخانه و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و بدون اخذ مجوز از این مراجع برگزار شده است .

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار تصاویر و گزارش‌هایی از نحوه برگزاری نمایشگاه فیتکس در تهران، به اطلاع می‌رساند این رویداد هیچ‌گونه ارتباطی با وزارت ورزش و جوانان و اداره کل ورزش و جوانان استان تهران نداشته و هیچ مجوزی نیز برای برگزاری آن از سوی این مراجع صادر نشده است.

با وجود این، وزارت ورزش و جوانان در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های نظارتی خود، بررسی گزارش‌های مربوط به رعایت نشدن شئونات اسلامی و ضوابط فرهنگی در این نمایشگاه را از طریق بخش‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار داده است.

وزارت ورزش و جوانان بر ضرورت رعایت قوانین، مقررات و شئونات اسلامی در تمامی رویداد‌های مرتبط با حوزه ورزش تأکید دارد و نتایج بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده از مسیر مراجع مسئول دنبال خواهد شد.