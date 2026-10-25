امسال سومین رویداد علمی پژوهش و فناوری علوم پزشکی منطقه ۷ کشور در شهرکرد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - رویداد علمی کنگره سالیانه پژوهش و فناوری ویژه دانشگاهیان علوم پزشکی اصفهان، یزد و کاشان، با هدف توسعه پژوهش و فناوری دانشجویی، حمایت از استعدادهای علمی، تقویت همکاری‌های بین‌دانشگاهی و فراهم‌سازی بستری مناسب برای ارائه دستاوردهای پژوهشی برگزار شد.

در برنامه علمی این دوره، ۶ پنل تخصصی با محوریت موضوعات اولویت‌دار و نوظهور نظام سلامت شامل «جوانی جمعیت، سلامت باروری و چالش‌های ناباروری»، «بیماری‌های واگیر و غیرواگیر، سرطان و پزشکی بالینی»، «پرستاری، مامایی و مراقبت‌های بالینی»، «چالش‌های زیست‌محیطی، سلامت و بهداشت عمومی»، «هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در علوم پزشکی» و «دندانپزشکی و علوم دهان و دندان» برگزار شد.

رویداد فناورانه «ایده شو» همزمان با این کنگره با ۷۰ ایده نوآورانه برگزار شد که ۱۰ ایده پس از داوری تخصصی به مرحله نهایی راه یافتند، در بخش جشنواره فرهنگی «به رنگ زاگرس» نیز ، ۵۰ اثر هنری دریافت شد که ۳ اثر به عنوان آثار برتر انتخاب شدند.