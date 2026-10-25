باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - موری هانتر، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی، در یادداشتی در وب‌سایت «اوراسیا ریویو» بررسی کرده است که آیا جنگ آمریکا با ایران می‌تواند به تجربه‌ای مشابه جنگ ویتنام برای دونالد ترامپ تبدیل شود؛ جنگی فرسایشی که هزینه‌های آن از دستاورد‌های احتمالی فراتر برود و میراث سیاسی رئیس‌جمهور آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.

به نوشته هانتر، هفت ماه پس از آغاز درگیری مستقیم، جنگ نه به پیروزی قاطع آمریکا منجر شده و نه مسیر روشنی برای پایان آن ترسیم شده است. در این میان، توانمندی‌های نظامی ایران، به‌ویژه در حوزه موشک‌ها، پهپاد‌ها و جنگ نامتقارن، از عوامل مهم محدودکننده گزینه‌های نظامی واشنگتن به شمار می‌رود.

توان بازدارندگی ایران و هزینه‌های ادامه جنگ

منتقدان سیاست جنگی ترامپ معتقدند ایران و نیرو‌های هم‌پیمان آن همچنان قادرند هزینه‌های نظامی و امنیتی قابل‌توجهی به آمریکا و متحدانش در منطقه تحمیل کنند. از نگاه آنان، حتی وارد آمدن خسارات به بخشی از توان نظامی ایران، لزوماً به معنای از بین رفتن ظرفیت پاسخ‌گویی و بازدارندگی این کشور نیست.

تداوم درگیری همچنین نگرانی‌هایی درباره امنیت زیرساخت‌های انرژی کشور‌های حاشیه خلیج فارس، ثبات منطقه و افزایش قیمت نفت ایجاد کرده است. کاهش ذخایر برخی مهمات آمریکایی و فشار‌های اقتصادی ناشی از جنگ نیز از جمله عواملی است که به ارزیابی منتقدان، می‌تواند ادامه عملیات را برای واشنگتن پرهزینه‌تر کند.

در این چارچوب، هانتر هشدار می‌دهد که طولانی شدن جنگ ممکن است به تضعیف موقعیت سیاسی ترامپ، به‌ویژه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، منجر شود. شکست احتمالی جمهوری‌خواهان می‌تواند نظارت کنگره بر عملکرد دولت را افزایش دهد و فضای سیاسی را برای ادامه جنگ دشوارتر کند.

روایت واشنگتن؛ ادعای تحقق اهداف نظامی

در مقابل، حامیان ترامپ معتقدند مقایسه جنگ با ایران با جنگ ویتنام دقیق نیست. آنان با استناد به ادعا‌های رئیس‌جمهور آمریکا درباره وارد آمدن خسارات گسترده به توان نظامی و زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، عملیات را کارزاری محدود برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای و اعمال فشار برای توافق می‌دانند.

ترامپ بار‌ها مدعی شده است که اهداف اصلی عملیات محقق شده و آمریکا می‌تواند در صورت تصمیم‌گیری از جنگ خارج شود. با این حال، به نوشته هانتر، این روایت با واقعیت ادامه درگیری و نبود توافق نهایی در تعارض قرار دارد.

نویسنده همچنین تأکید می‌کند که بی‌اعتمادی ایران به واشنگتن، در پی تجربه‌های پیشین و اختلاف بر سر تعهدات و توافق‌ها، یکی از موانع مهم دیپلماسی است؛ عاملی که نمی‌توان آن را صرفاً با فشار نظامی برطرف کرد.

انتخابات و آینده جنگ

به نوشته اوراسیا ریویو، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا آزمونی مهم برای سنجش پیامد‌های سیاسی جنگ خواهد بود. آینده درگیری به تصمیم‌های بعدی دو طرف، شرایط هرگونه توافق، میزان آمادگی برای کاهش تنش و هزینه‌هایی بستگی دارد که آمریکا حاضر است تحمل کند.

هانتر در نهایت نتیجه می‌گیرد ادامه جنگ بدون دستاورد سیاسی روشن و راهبرد خروج مشخص، خطر تبدیل آن به بحرانی فرسایشی را افزایش می‌دهد. از این منظر، توان بازدارندگی ایران و محدودیت‌های اعمال قدرت نظامی، از عوامل تعیین‌کننده در محاسبات آینده واشنگتن خواهند بود.

منبع: اوراسیا ریویو