فرماندار بیله سوار گفت: در پی بارش رگباری شدید باران و تگرگ در بیله سوار، ۷۰ باب خانه دچار آب گرفتگی شد و ۱۰۰ راس دام تلف شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محبوب حسینی با اشاره به وقوع سیل شبانه در این شهرستان اظهار کرد: شامگاه دیروز ساعت ۲۳:۴۵ دقیقه، در پی بارش رگباری شدید باران و تگرگ، سیلابی در شهرستان بیله‌سوار جاری شد.

او افزود: این سیل که منشأ آن بالادست روستای فولادلو بود، پس از طی مسیر خود را به روستا‌های اودولو، قره‌قاسملو و گون‌پاپاق رساند و این سه روستا را درگیر کرد. شدت بارش به‌گونه‌ای بود که در مدت کوتاهی حجم قابل‌توجهی از آب و گل‌ولای به سمت مناطق مسکونی سرازیر شد و اهالی را در نیمه‌شب غافلگیر کرد.

فرماندار بیله سوار با اشاره به خسارات وارده به اهالی این روستا‌ها بیان کرد: متأسفانه بر اثر این حادثه، ۷۰ باب خانه دچار آب گرفتگی شده و ۱۰۰ رأس گوسفند متعلق به دامداران منطقه تلف شد. خسارات عمدتاً شامل آب گرفتگی مسکونی، احشام اهالی است و بررسی دقیق‌تر میزان خسارات توسط کارشناسان در حال انجام است.

ثبت ۴۲ میلی‌متر بارندگی در شهرستان بیله‌سوار

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: پیرو پیش‌بینی‌های انجام شده، طی شبانه روز گذشته بارندگی‌های مطلوبی در شمال استان اردبیل رقم خورد که بیشترین بارندگی از ایستگاه گوگ تپه شهرستان بیله‌سوار با ۴۲ میلی‌متر گزارش شد.

مجید کوهی اظهار کرد: پیرو پیش‌بینی‌های انجام شده، طی شبانه روز گذشته بارندگی‌های مطلوبی در شمال استان اردبیل رقم خورد که بیشترین بارندگی از ایستگاه گوگ تپه شهرستان بیله‌سوار با ۴۲ میلی‌متر گزارش شد.

او ادامه داد: در مدت مذکور میزان بارندگی در ایستگاه بارانسنجی دشت پارس‌آباد در شهرستان پارس‌آباد به ۳۸ میلی‌متر رسید.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل عنوان کرد: دیگر نقاط شهرستان‌های بیله‌سوار، پارس‌آباد، گرمی و اصلاندوز نیز بارش‌های نسبتا مطلوبی را در مدت اعلامی دشت کردند.

کوهی گفت: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش بینی وضع هوا، احتمال رخداد رگبار و رعد و برق تا صبح فردا در استان (مناطق شمالی و مرکزی) همچنان وجود دارد.

اعزام ۵ تیم امدادی جمعیت هلال‌احمر اردبیل به روستا‌های بیله‌سوار

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل از اعزام ۵ تیم عملیاتی جمعیت هلال احمر استان اردبیل و تخلیه ۱۲منزل مسکونی در روستا‌های شهرستان بیله سوار بر اثر آبگرفتگی در این شهرستان خبر داد.

ایرج آقایی، با اعلام آماده‌باش کامل نیرو‌های امدادی در پی بارش شدید باران و آبگرفتگی منازل روستایی شهرستان بیله سوار اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش اولیه، ۵ تیم امدادی متشکل از ۱۴ نفر با بکارگیری ۳ دستگاه خودروی امدادی به مناطق حادثه دیده اعزام شدند و عملیات تخلیه آب از منازل روستایی با سرعت آغاز شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل در تشریح جزئیات این عملیات افزود: در روستا‌های اودلو، گون پاپاق و گوگ تپه ۱۷ باب منزل مسکونی تخلیه شدند.

او با اشاره به تجهیزات بکارگیری‌شده در این عملیات گفت: امدادگران از ۶ دستگاه پمپ آب برای تخلیه سریع آب منازل استفاده کردند.

به گفته آقایی عملیات امدادی در روستا‌های شهرستان بیله سوار همچنان ادامه دارد و تیم‌های عملیاتی تا رفع کامل شرایط اضطراری در منطقه مستقر خواهند بود.