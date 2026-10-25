باشگاه خبرنگاران جوان -مهدی نیکبخت معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز گفت: پرونده ساختمان‌های آسیب دیده در جنگ رمضان با برآورد هزینه بیش از ۳۰۰ میلیون ریالی در حال بررسی است و ۵۶ پرونده دیگر در حال بررسی مجدد قرار دارد.

وی با بیان اینکه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از منابع شهرداری تبریز برای بازسازی واحد‌های مسکونی آسیب دیده در جنگ رمضان اختصاص یافته است، اظهار کرد: با وجود تخصیص ۵۰ هزار میلیارد ریال برای این کار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، هنوز ریالی دریافت نشده است.

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز با اشاره به اقدامات انجام شده در کوی شهید قره باغی، گفت: تخریب واحد‌های مسکونی آسیب دیده در جنگ رمضان در این کوی انجام شده و واحد‌های آسیب دیده آواربرداری شده است.

نیکبخت، ادامه داد: برای احداث ۹ واحد مسکونی در کوی قره باغی‌ها ۵۰۰ میلیارد ریال قرارداد منعقد شده است و تلاش می‌شود تا پایان سال جاری واحد‌های مسکونی این کوی و واحد‌های آسیب دیده در سطح حوزه منطقه ۲ شهرداری تکمیل و به پایان برسد.

وی با اشاره به بازسازی واحد‌های آسیب دیده در برج ابریشم کوی نصر، یادآور شد: واحد‌های آسیب دیده در بلوک A و B این برج تکمیل شده و واحدی بلوک C و D نیز به ترتیب ۷۰ و ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز با بیان اینکه واحد‌های مسکونی طبقه دهم برج ابریشم نیز در مراحل تکمیلی قرار دارد، گفت: هدف گذاری شهرداری، تکمیل پروژه بازسازی واحد‌های مسکونی آسیب دیده در این برج تا ۲ ماه آینده است.

نیکبخت، افزود: ۵۰۰ میلیارد ریال نیز برای ترمیم واحد‌های برج ابریشم اختصاص یافته است که شرکت «خانه سازی پیش ساخته آذربایجان» به عنوان مجری این پروژه اقدامات ترمیمی را انجام می‌دهد.

بر اساس اعلام مسئولان، بازسازی واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده از جنگ رمضان در آذربایجان شرقی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد؛ به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی، از مجموع ۹ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده در استان، بازسازی ۶ هزار و ۲۰۰ واحد بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و بازسازی سایر واحد‌ها با مشارکت شهرداری‌ها انجام می‌شود. همچنین عملیات بازسازی ۵۵ واحد تخریب‌شده در استان آغاز شده که ۲۷ واحد آن در تبریز قرار دارد.