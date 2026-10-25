شهرداری منطقه ۱۸ با تعریف و اجرای ۲۴ کارویژه عمرانی در محلات هجده‌گانه، مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی را با هدف رفع مشکلات معابر، بهسازی مسیرهای تردد و ارتقای کیفیت نگهداشت شهر به اجرا درآورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی، شهردار منطقه، با اشاره به اجرای کارویژه‌های عمرانی در سطح محلات اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، ۲۴ نقطه در منطقه نیازمند اجرای اقدامات ویژه عمرانی بود که با شناسایی مسائل موجود و تعریف عملیات متناسب، روند رسیدگی به این نقاط در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: احداث حوضچه آرامش، مناسب‌سازی معابر، احداث راست‌گرد، تبدیل نهر به کانیو، تأمین روشنایی زیر پل، مرمت خشکه‌چینی، بازسازی نرده‌های پل‌های عابر پیاده، سنگ‌فرش پیاده‌روها، رفع گرفتگی و اصلاح نهرها، پخش تراشه آسفالت و احداث کانیو از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح بود که با هدف بهبود وضعیت زیرساخت‌های شهری دنبال شد.

شهردار منطقه ۱۸ ادامه داد: بازگشایی معابر فرعی و اصلی، پاکسازی ضایعات، ایجاد معبر اصلی، اجرای عملیات نما و حذف پل‌های فلزی همراه با پخش آسفالت نیز از دیگر محورهای عملیاتی این کارویژه‌ها بود که در محلات منطقه مورد رسیدگی قرار گرفت.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، نگهداشت مستمر شهر و رفع مسائل زیرساختی محلات را از محورهای مهم مدیریت شهری دانست و تأکید کرد: اجرای این کارویژه‌های عمرانی، زمینه بازبینی وضعیت زیرساخت‌ها و رسیدگی هدفمند به مشکلات موجود را فراهم کرده و در رفع بخش قابل توجهی از معضلات شهری مؤثر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: تداوم اقدامات عمرانی و توجه به نیازهای محلات، نقش مهمی در بهبود وضعیت معابر، افزایش ایمنی تردد و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد.

برچسب ها: شهرداری ، اقدامات عمرانی
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