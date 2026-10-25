باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بهرامن، دبیر خانه معدن ایران، در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به فعالیت معادن طلای کشور گفت: در بخش اکتشاف و راه‌اندازی معادن طلا مشکل جدی وجود ندارد، اما در مرحله فرآوری با چالش‌هایی به‌ویژه در حوزه رعایت الزامات زیست‌محیطی و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه تعداد معادن طلای کشور احتمالاً بیش از ۱۰ تا ۱۱ معدن نیست، اظهار کرد: معادن قدیمی طلا همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در کنار آن‌ها، معادن کوچک نیز در نقاط مختلف کشور در حال راه‌اندازی هستند.

دبیر خانه معدن ایران با تأکید بر اینکه حلقه اولیه زنجیره تولید طلا، یعنی اکتشاف و راه‌اندازی، با مشکل جدی مواجه نیست، افزود: چالش اصلی زمانی ایجاد می‌شود که فعالیت معدن به مرحله فرآوری می‌رسد؛ زیرا در این مرحله باید استانداردهای زیست‌محیطی و الزامات مرتبط با سلامت انسان به‌طور کامل رعایت شود.

بهرامن ادامه داد: رعایت این استانداردها و فراهم‌کردن تجهیزات مورد نیاز برای فرآوری، به زمان و اقدامات تخصصی نیاز دارد و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی، این مراحل را با سرعت غیرکارشناسی پیش برد.

وی با اشاره به ظرفیت افزایش تولید طلا در کشور تصریح کرد: معادن کوچک در حال افزایش تولید هستند و با تقویت فعالیت‌های اکتشافی و ورود طرح‌های جدید به زنجیره تولید، امکان توسعه این بخش وجود دارد. از این رو، نباید کمبود مقطعی سیانید را به‌عنوان مانعی اساسی برای تداوم فعالیت معادن طلا در نظر گرفت؛ چراکه در صورت نیاز، امکان تأمین این ماده از طریق واردات وجود دارد.

دبیر خانه معدن ایران با انتقاد از ناهماهنگی میان متولیان بخش معدن و محیط زیست گفت: ضروری است متولیان این دو بخش درباره نحوه فعالیت معادن و الزامات اجرایی به تفاهم و تصمیم‌گیری مشخصی برسند؛ زیرا بخشی از موانع موجود، نه به دلایل علمی و فنی، بلکه به‌دلیل تصمیم‌گیری‌های غیرمهندسی و نبود هماهنگی ایجاد شده است.

بهرامن توضیح داد: در برخی موارد، معدن پس از طی مراحل اکتشاف و اخذ مجوزهای لازم، از جمله تأیید طرح زیست‌محیطی، وارد مرحله بهره‌برداری می‌شود؛ اما حتی برای جابه‌جایی یا استفاده از مواد معدنی و خاک حاصل از فعالیت معدن نیز محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود که توجیه فنی و علمی روشنی ندارد.

وی افزود: این نوع ناهماهنگی‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذاران زمان زیادی را پشت درهای تصمیم‌گیری دستگاه‌های مختلف سپری کنند؛ موضوعی که روند اجرای طرح‌ها را کند کرده و سرمایه‌گذاری در بخش معدن را با چالش مواجه می‌کند.

دبیر خانه معدن ایران در عین حال تأکید کرد: در مرحله فرآوری، رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حفاظت از سلامت انسان ضروری است؛ چراکه استفاده از سیانید در فرآیند استخراج طلا، در صورت رعایت‌نشدن ضوابط ایمنی، می‌تواند جان انسان‌ها را به خطر بیندازد. بنابراین، توسعه معادن باید در کنار تسهیل فرآیندهای اجرایی، با رعایت دقیق استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی دنبال شود.