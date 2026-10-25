باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود در آغاز جلسه علنی حضوری_ وبیناری امروز (یکشنبه ۳ آبان) مجلس با اشاره به سالروز اعتراض تاریخی امام خمینی (ره) به قانون کاپیتولاسیون در چهارم آبان‌ماه ۱۳۴۳، گفت: امام راحل در آن روز در برابر حاکمیت سرسپرده پهلوی فریاد زدند که این مصوبه، سند بردگی ملت ایران و فروختن استقلال و کرامت یک ملت کهن و مسلمان در برابر دلار‌های آمریکایی است.

وی در ادامه با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: دفاع شجاعانه آن حضرت از حریم ولایت، به همه ما ایستادگی در برابر دشمن و برخورداری از بصیرت در سخت‌ترین شرایط را آموخت. امیدوارم عزاداری مردم عزیز ایران مقبول درگاه الهی و مأجور باشد.

پیوند آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ محور سلطه بر ملت‌های منطقه

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان تاریخی امام خمینی (ره) در مخالفت با کاپیتولاسیون، تصریح کرد: نکته راهبردی و بصیرت‌افزای کلام امام در آن روز، افشای پیوند ناگسستنی آمریکا و رژیم صهیونیستی بود؛ پیوندی که حقانیت آن امروز بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است.

قالیباف در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان امام خمینی (ره) گفت: امام راحل تأکید کردند که هر گرفتاری ملت ایران و ملت‌های مسلمان از اجانب است؛ آمریکا منابع زیرزمینی ما را به یغما برده و انگلیس نیز سالیان دراز نفت ایران را با بهایی ناچیز برده است. ایشان همچنین تصریح کردند که اگر دیروز کشور‌های اسلامی گرفتار انگلیس و عوامل آن بودند، امروز در چنگال آمریکا و عوامل آن قرار دارند.

وی ادامه داد: امام راحل در آن روز افشا کردند که رژیم منحوس پهلوی، مقدرات و اقتصاد کشور را در پای منافع آمریکا و صهیونیست‌ها ذبح کرده است. امروز نیز پس از گذشت حدود شش دهه، اقدامات جنایت‌بار رژیم صهیونیستی در منطقه و تلاش واشنگتن از طریق تحریم، ترور و اقدامات نظامی و اقتصادی برای شکستن اراده ملت ایران، ادامه همان سلطه‌گری است.

ایران امروز مستعمره قدرت‌های خارجی نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تفاوت بنیادین امروز با سال ۱۳۴۳ در استقلال و قدرت ملت ایران است، گفت: ملت ایران با هدایت امام راحل فقید و امام شهید، طی ۴۷ سال گذشته زنجیره‌های اسارت را پاره کرده است. ایران عزیز ما امروز نه‌تنها مستعمره مستشاران غرب و شرق نیست، بلکه قدرتی مقتدر و مستقل در منطقه است که خواب سلطه دوباره استکبار و صهیونیسم بر مقدرات این ملت را برای همیشه به کابوس تبدیل کرده است.

قالیباف با اشاره به تلاش آمریکا برای اعمال فشار بر ایران اظهار کرد: آمریکایی‌ها تصور می‌کنند با چند اهرم فشار رسانه‌ای یا تهدید نظامی می‌توانند این ملت بزرگ را تسلیم کنند؛ غافل از اینکه ایران امروز، ایران دوران تحقیر پهلوی نیست، بلکه دژ مستحکمی از خودباوری، توان دفاعی و اراده پولادین است که هرگز اجازه نخواهد داد هیچ قدرت خارجی برای عزت این مرز و بوم تعیین تکلیف کند.

وی در ادامه تأکید کرد: ما مرعوب نمی‌شویم و آماده‌ایم در برابر هرگونه جسارت به تمامیت ارضی ایران بزرگ، پاسخی خارج از تصور دشمنان بدهیم. تهدید به جنگ گسترده یا ترور، مسئله‌ای نیست که موجب کوتاه آمدن ملت ایران از حقوق و منافع خود شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تا زمانی که آمریکایی‌ها تغییر رفتار ندهند، از خوی زورگویی و طمع‌ورزی دست برندارند و تعهدات نقض‌شده خود را به‌صورت عینی، ملموس و واقعی در عمل جبران نکنند، هیچ‌یک از ادعا‌های آنان برای جمهوری اسلامی ایران ذره‌ای اعتبار نخواهد داشت.

قالیباف با بیان اینکه ایران حرف جدیدی ندارد، گفت: این آمریکا بود که با محاسبات غلط و جنگ علیه ایران وارد باتلاق شد و اکنون نیز خود آمریکایی‌ها باید اقدامات لازم را برای نجات خود انجام دهند.

دولت برای مهار گرانی‌ها و حمایت از معیشت مردم اقدام کند

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گرانی مستمر اقلام اساسی، بر ضرورت توجه دولت به معیشت و سفره مردم تأکید کرد و گفت: گرانی‌های مداوم و ادامه‌دار اقلام اساسی، بار سنگینی بر دوش مردم، به‌ویژه محرومان، کارگران، بازنشستگان و اقشار مستضعف گذاشته است.

وی با قدردانی از افزایش ۵۰ درصدی میزان کالابرگ برای بخشی از مردم اظهار کرد: این اقدام می‌تواند کمکی برای تأمین اقلام اساسی باشد، اما باید در کنار آن، مقابله با گرانی‌ها و توجه به فرایند‌های توزیع کالا‌های اساسی نیز ادامه پیدا کند تا معیشت و سفره مردم آخرین نقطه‌ای باشد که از جنگ و تحریم آسیب می‌بیند.

قالیباف افزود: مجلس شورای اسلامی هم در قوانین دائمی و هم در برنامه هفتم پیشرفت، مقررات و منابع لازم را پیش‌بینی کرده و برای کمک به دولت در این زمینه آمادگی دارد.

ضرورت تسویه منظم مطالبات فروشگاه‌های مجری کالابرگ

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وضعیت اصناف و فروشگاه‌های مجری طرح کالابرگ، گفت: برخی بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که تأخیر‌های گاه‌به‌گاه در تسویه مطالبات فروشگاه‌ها و واحد‌های خرد توزیعی، سرمایه در گردش کسبه را به‌ویژه در شرایط نوسانات ارزی تحت فشار قرار داده است.

وی در ادامه تأکید کرد: انتظار مجلس از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بخش‌های مالی این است که فرایند تسویه‌حساب با فروشگاه‌ها را به‌صورت کاملاً منظم و قاعده‌مند تنظیم کنند تا هم از معیشت مردم حمایت شود و هم زنجیره تأمین و کسب‌وکار اصناف آسیب نبیند.

هدف‌گذاری برای کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف گاز

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت پیشگیری از ناترازی انرژی در آستانه فصل سرد سال با همت ملی، اظهار کرد: اسراف و مصرف غیربهینه انرژی سال‌هاست به‌عنوان یک چالش ساختاری خود را نشان داده و صیانت از منابع حیاتی کشور همواره از مطالبات دلسوزانه رهبر شهید انقلاب بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت گفت: مجلس شورای اسلامی در قالب جزء ۲ بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، سازوکار قانونی گواهی‌های صرفه‌جویی را فراهم کرده است و امروز نزدیک به ۱۰۰ شرکت خصوصی در این عرصه وارد میدان شده‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تشریح سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی افزود: به زبان ساده، هر فرد یا مجموعه‌ای که در مصرف گاز صرفه‌جویی کند، باید درآمد حاصل از این صرفه‌جویی را در حساب بانکی خود دریافت کند تا تأثیر صرفه‌جویی بر اقتصاد خانوار به‌صورت ملموس مشخص شود.

قالیباف ادامه داد: مطالبه ما از دولت، وزارت نفت و شرکت ملی گاز این است که با پشتیبانی از سرمایه‌گذاران، صدور گواهی‌های صرفه‌جویی را پیش از تحقق صرفه‌جویی تسریع کنند.

وی با تأکید بر اینکه عبور از زمستان پیش‌رو نیازمند بسیج ملی است، گفت: از صداوسیما، سایر رسانه‌ها، نهاد‌های مردمی، شورا‌های اسلامی و استانداران سراسر کشور انتظار داریم با فعال کردن ظرفیت محلات و خانوارها، هدف کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف گاز را محقق کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید کاری کنیم که هم‌وطنان دغدغه‌مند، صرفه‌جویی را نه به‌عنوان فداکاری یک‌طرفه، بلکه به‌عنوان مشارکت اقتصادی ببینند و به‌صورت مستقیم از منافع حاصل از آن بهره‌مند شوند تا با همراهی مردم سرافراز ایران، این گردنه را نیز با سربلندی پشت سر بگذاریم.

پس از پایان نطق رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان حاضر در صحن مجلس از جای خود برخاسته و با مشت‌های گره کرده شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.

منبع: ایسنا