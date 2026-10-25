باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه بررسی احکام پیشنهادی منابع بودجه سال ۱۴۰۵ به ریاست دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور مدیران ارشد اقتصادی دولت برگزار شد.

عارف در این جلسه تأکید کرد: «دشمن جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای را برای تحمیل اراده خود به ملت ایران در پیش گرفته است که اطمینان داریم قطعاً شکست خواهد خورد و به هیچ‌یک از اهدافی که برای به زانو درآوردن ملت ایران طراحی کرده است، دست نخواهد یافت.»

دولت برای ساختن فرصت‌های جدید از دل تهدید‌ها تلاش می‌کند

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات کشور ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی گفت: «این جنایت دشمنان مشکلاتی ایجاد کرده که کاملاً می‌دانیم، اما دولت هم تمام تلاش خود را نه‌تنها برای شکست دشمن، بلکه برای ساختن فرصت‌های جدید از دل تهدید‌ها به کار خواهد گرفت.»

وی ادامه داد: «معتقد نیستیم کار راحتی است. اساساً جنگ کار سختی است؛ چه نظامی و چه اقتصادی. انتخاب ما هم نبوده؛ آنها بودند که وسط مذاکره حمله کردند و این شرایط به ملت ما تحمیل شده است.»

عارف افزود: «اما دست‌بسته نیستیم و به‌شدت به آینده امیدواریم و در همه حوزه‌ها روش‌های نوآورانه‌ای داریم که نتیجه نهایی را پیروزی ملت ایران می‌دانیم.»

درآمد‌های بودجه ۱۴۰۵ باید صرف معیشت مردم و توسعه کشور شود

معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت عملیاتی شدن راهکار‌های تحقق درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵ تأکید کرد و گفت: «راهکار‌های تحقق درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۵، از جمله راهکار‌های نوین، باید عملیاتی شود تا این درآمد‌ها صرف معیشت مردم و توسعه کشور شود.»

وی افزود: «رئیس‌جمهور نیز بار‌ها تأکید کرده‌اند که با وجود همه مشکلات، دولت باید به معیشت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، توجه کند.»

بررسی و جمع‌بندی احکام پیشنهادی منابع بودجه

در این جلسه که با حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر هیئت دولت و مدیران ارشد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و نفت برگزار شد، احکام پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ به‌منظور تحقق درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری کل کشور مورد بررسی، تبادل نظر و جمع‌بندی قرار گرفت.