معاون اول رئیس‌جمهور گفت: با وجود مشکلات ناشی از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، دست‌بسته نیستیم و به‌شدت به آینده امیدواریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه بررسی احکام پیشنهادی منابع بودجه سال ۱۴۰۵ به ریاست دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور مدیران ارشد اقتصادی دولت برگزار شد.

عارف در این جلسه تأکید کرد: «دشمن جنگ اقتصادی همه‌جانبه‌ای را برای تحمیل اراده خود به ملت ایران در پیش گرفته است که اطمینان داریم قطعاً شکست خواهد خورد و به هیچ‌یک از اهدافی که برای به زانو درآوردن ملت ایران طراحی کرده است، دست نخواهد یافت.»

دولت برای ساختن فرصت‌های جدید از دل تهدید‌ها تلاش می‌کند

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات کشور ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی گفت: «این جنایت دشمنان مشکلاتی ایجاد کرده که کاملاً می‌دانیم، اما دولت هم تمام تلاش خود را نه‌تنها برای شکست دشمن، بلکه برای ساختن فرصت‌های جدید از دل تهدید‌ها به کار خواهد گرفت.»

وی ادامه داد: «معتقد نیستیم کار راحتی است. اساساً جنگ کار سختی است؛ چه نظامی و چه اقتصادی. انتخاب ما هم نبوده؛ آنها بودند که وسط مذاکره حمله کردند و این شرایط به ملت ما تحمیل شده است.»

عارف افزود: «اما دست‌بسته نیستیم و به‌شدت به آینده امیدواریم و در همه حوزه‌ها روش‌های نوآورانه‌ای داریم که نتیجه نهایی را پیروزی ملت ایران می‌دانیم.»

درآمد‌های بودجه ۱۴۰۵ باید صرف معیشت مردم و توسعه کشور شود

معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت عملیاتی شدن راهکار‌های تحقق درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵ تأکید کرد و گفت: «راهکار‌های تحقق درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۵، از جمله راهکار‌های نوین، باید عملیاتی شود تا این درآمد‌ها صرف معیشت مردم و توسعه کشور شود.»

وی افزود: «رئیس‌جمهور نیز بار‌ها تأکید کرده‌اند که با وجود همه مشکلات، دولت باید به معیشت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، توجه کند.»

بررسی و جمع‌بندی احکام پیشنهادی منابع بودجه

در این جلسه که با حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دبیر هیئت دولت و مدیران ارشد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و نفت برگزار شد، احکام پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ به‌منظور تحقق درآمد‌های پیش‌بینی‌شده در بودجه سال جاری کل کشور مورد بررسی، تبادل نظر و جمع‌بندی قرار گرفت.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، جنگ اقتصادی تمام عیار ، حمله امریکایی ها ، تحریم نفت
خبرهای مرتبط
حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به اورژانس استان تهران + فیلم
رسول موسوی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
آمریکا عرصه‌ای باقی نگذاشته که علیه ایران تحریم وضع نکرده باشد/ پذیرش مذاکره  پذیرش شرایط طرف مقابل نیست
عارف: صنعت نساجی بار دیگر احیا شود
شنیده شدن صدای چندین انفجار در بنادر ماهشهر و امام خمینی
آئین‌نامه اجرایی طرح‌های معاوضه کلید به کلید ابلاغ شد
ابتکار جالب پاکستانی ها برای مقابله با حملات هوایی آمریکا
معاون اول رئیس جمهور:
مذاکره و دیدار با ترامپ در دستور کار نظام نیست
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۳ آبان
رئیس کمیسیون امنیت ملی: اسرائیل را کمتر از یک ساعت غیر مسکونی می‌کنیم!
چرا برآوردهای آمریکا نسبت به واقعیت میدان جنگ با ایران غلط از آب درآمد؟
بانک‌ها می‌توانند پول گواهی‌های صرفه‌جویی را در بورس عرضه کنند
عراقچی: دشمنان از حمله مجدد به ایران خودداری کنند چون برای آنها بدون پیامد نیست/ صلح در منطقه باید درون‌زا باشد
یک فروند پهپاد لوکاس توسط پدافند هوایی ارتش منهدم شد
زنان از ارکان اصلی پیشرفت کشور هستند
پزشکیان فرا رسیدن روز ملی قزاقستان را تبریک گفت
پیام تبریک وزیر خارجه به همتای قزاقستانی به مناسبت روز ملی جمهوری قزاقستان
قالیباف: آماده‌ایم پاسخی خارج از تصور به دشمن بدهیم/ عبور از زمستان پیش رو نیازمند بسیج ملی است
آخرین اخبار
قالیباف: آماده‌ایم پاسخی خارج از تصور به دشمن بدهیم/ عبور از زمستان پیش رو نیازمند بسیج ملی است
یک فروند پهپاد لوکاس توسط پدافند هوایی ارتش منهدم شد
زنان از ارکان اصلی پیشرفت کشور هستند
پیام تبریک وزیر خارجه به همتای قزاقستانی به مناسبت روز ملی جمهوری قزاقستان
عراقچی: دشمنان از حمله مجدد به ایران خودداری کنند چون برای آنها بدون پیامد نیست/ صلح در منطقه باید درون‌زا باشد
پزشکیان فرا رسیدن روز ملی قزاقستان را تبریک گفت
رئیس کمیسیون امنیت ملی: اسرائیل را کمتر از یک ساعت غیر مسکونی می‌کنیم!
چرا برآوردهای آمریکا نسبت به واقعیت میدان جنگ با ایران غلط از آب درآمد؟
بانک‌ها می‌توانند پول گواهی‌های صرفه‌جویی را در بورس عرضه کنند
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۳ آبان
پزشکیان: مشکلات رانندگان و ناوگان حمل‌ونقل باید به‌صورت جدی پیگیری شود
دیدار رئیس قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب اسلامی
مذاکره با آمریکا بدون تضمین‌های عملی امکان‌پذیر نیست
بیانیه مشترک ایران و ۱۱ کشور؛ حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ممنوع است
دولت‌ها نباید خود را سازنده مسکن بدانند/ وظیفه دولت‌ها، سامان‌دهی بازار و حمایت از متقاضیان است