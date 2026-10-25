آلمان برای نخستین بار از زمان توافق گروه هفت در اوایل اکتبر، برداشت از ذخایر راهبردی نفت خود را آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانه‌های غربی گزارش دادند که شرکت آلمانی ذخیره‌سازی نفت روز جمعه مناقصه‌ای برای فروش مقادیری گازوئیل، نفت گرمایشی و نفت خام از ذخایر راهبردی این کشور برگزار کرد.

یکی از معامله‌گرانی که برای خرید نفت از این ذخایر دعوت شده بود، گفت این مناقصه نخستین عملیات برداشت از ذخایر راهبردی نفت آلمان از زمان توافق کشور‌های گروه هفت در اوایل اکتبر برای آزادسازی ذخایر است.

این توافق با هدف آرام کردن بازار‌ها و برداشت ۱۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری، تحت فشار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا حاصل شد. قیمت‌های بی‌سابقه گازوئیل به یکی از مسائل اصلی ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر تبدیل شده است.

این توافق که از طریق آژانس بین‌المللی انرژی هماهنگ شد، تسریع عرضه ۲۰ میلیون بشکه گازوئیل و همچنین آزادسازی مقادیر باقی‌مانده از برداشت‌هایی را در بر می‌گیرد که کشور‌های مربوطه در مارس گذشته، هم‌زمان با آغاز جنگ علیه ایران، به آن متعهد شده بودند.

گازوئیل سوختی حیاتی است که کاربرد گسترده‌ای در صنایع، کشاورزی و حمل‌ونقل دارد و افزایش شدید قیمت آن می‌تواند پیامد‌های اقتصادی و سیاسی قابل‌توجهی داشته باشد.

رسانه‌های غربی اعلام کردند که شرکت آلمانی ذخیره‌سازی نفت هنوز به درخواست آنها برای اظهارنظر پاسخ نداده است.

پیش‌تر کاترینا رایشه، وزیر اقتصاد آلمان گفته بود این کشور متعهد شده است حداکثر ۱۵ میلیون بشکه گازوئیل، نفت گرمایشی و نفت خام از ذخایر اضطراری خود آزاد کند. این میزان، بزرگ‌ترین سهم یک کشور اروپایی در طرح گروه هفت به شمار می‌رود؛ هرچند او زمان‌بندی مشخصی برای این اقدام اعلام نکرده بود.

شورای فدرال آلمان، مجلس علیای پارلمان این کشور، نیز یک هفته پیش زمینه قانونی برداشت از ذخایر راهبردی را فراهم کرد. بر اساس این تصمیم، حداقل الزامی ذخایر نفت به‌طور موقت از میزان معادل مصرف ۹۰ روز به میزان معادل مصرف ۸۲ روز کاهش می‌یابد.

منبع: اسپوتنیک