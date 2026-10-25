باشگاه خبرنگاران جوان - علی معلمی اظهار کرد: شهرستان رودان دارای ۲۳۰ سازه آبخیزداری با ظرفیت آبگیری سالانه ۱۲ تا ۱۳ میلیون مترمکعب است که این سازه‌ها نقش مهمی در مدیریت روان‌آب‌های ناشی از بارندگی و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی دارند.

وی بیان کرد: در بارندگی‌های اخیر، ۵۰ سازه آبخیزداری در حوزه رهدار و تمامی سازه‌های آبخیزداری بخش زیارتعلی آبگیری شد.

مهار سیلاب و حفاظت از خاک با ذخیره روان‌آب‌ها

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودان با اشاره به نقش سازه‌های آبخیزداری در کاهش خسارات ناشی از بارندگی‌ها بیان کرد: این سازه‌ها با کنترل و مهار روان‌آب‌های سطحی، خطر وقوع سیلاب را کاهش می‌دهند و از فرسایش خاک و شسته شدن اراضی جلوگیری می‌کنند.

معلمی ادامه داد: آبگیری این سازه‌ها همچنین به تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، حفظ منابع آب و مدیریت پایدار خاک کمک می‌کند و زمینه استفاده موثرتر از نزولات جوی را فراهم می‌سازد.

ذخیره آب برای کشاورزی و تامین نیاز دام

وی با بیان اینکه آب ذخیره‌شده در سازه‌های آبخیزداری کاربردهای مختلفی دارد، گفت: تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی پایین‌دست، کمک به تقویت منابع آب زیرزمینی، کنترل سیلاب و تامین آب مورد نیاز دام از جمله اهداف و مزایای آبگیری این سازه‌هاست.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودان خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های آبخیزداری از راهکارهای موثر برای کاهش خسارات ناشی از سیلاب، حفاظت از منابع طبیعی و افزایش بهره‌وری از آب باران به شمار می‌رود و تداوم این اقدامات در مدیریت منابع آب و خاک شهرستان اهمیت بسزایی دارد.