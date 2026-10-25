قائم مقام شرکت راه‌آهن گفت:با توجه به شرایط جنگی اخیر ۳۰ درصد از ظرفیت بار را از دست دادیم، اما بخشی از آن جبران شد، اما تاکنون هیچ تعدیل نیروی انسانی نداشته‌ایم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - میرحسن موسوی، قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن  اظهار داشت: شرکت راه‌آهن در موضوع ایده‌پردازی و مسائل علمی با همکاری دانشگاه‌ها، نخبگان و دلسوزان توسعه ریلی، پای کار است و استقبال می‌کند. 

وی ادامه داد: کاهش مصرف سوخت در ریلی از مزایای آن است و نسبت به جاده یک‌ششم مصرف سوخت دارد، حمل انبوه بار نسبت به جاده، کاهش آلودگی هوا و نزول آمار سوانح رانندگی، از دیگر مزایای توسعه ریلی است. 

موسوی گفت: امروز دولت و مجلس توجه ویژه به حمل و نقل ریلی دارند؛ رئیس‌جمهور جلسات ویژه در توسعه حمل و نقل ریلی حومه‌ای دارد، شرکت قطار‌های گونه‌ای طبق آیین‌نامه ایجاد شده است و حتما کمکی برای تردد افراد جهت حضور در کلان شهر‌ها خواهیم بود.

به گفته موسوی نوآوری در توسعه قطار‌های حومه‌ای و کل شبکه ریلی، نیازمند استفاده از ظرفیت دانشگاهی و نخبگانی‌ست و قطعا همایش بین‌المللی حمل و نقل ریلی در این حوزه بسیار مثمر ثمر خواهد بود.

قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن افزود: در جنگ ۱۲ روزه با توجه به تجارب قبلی، اجازه ندادیم حتی یک روز سیر قطار‌های مسافری و باری در شبکه متوقف شود. با توقف پرواز‌ها در جنگ ۱۲ روزه شرکت راه‌آهن پای کار آمد تقاضای حمل و نقل را مدیریت کردیم. 

وی افزود: در اربعین برای انتقال زوار امام حسین (ع) قطار مستقیم به خرمشهر برقرار کردیم، ۴ دستگاه ریل‌باس برای انتقال زوار به سمت مرز‌ها در نظر گرفتیم.

موسوی گفت: امسال ۸۰ درصد ظرفیت همه قطار‌ها در اختیار مشتاقان شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب قرار گرفت. یکی از پل‌های ورودی در محور راه‌آهن مشهد توسط دشمن بمباران شد، اما در ساعات اولیه، بازسازی در ۲۴ ساعت انجام شد. 

قائم‌مقام شرکت راه‌آهن افزود: در بخش باری در جنگ ۱۲ روزه انتقال کالای اساسی از بندر امام شبانه‌روزی انجام شد و بدون هیچ اتفاقی همه وظایف خود را در این حوزه هم انجام دادیم.

موسوی افزود: برای استفاده از فناوری جدید و هوش مصنوعی جهت توسعه ناوگان و شبکه ریلی، برای متنوع‌سازی منابع مالی در بخش ریلی، باید از همه ظرفیت‌های کشور خصوصا انجمن‌ها، فورواردر‌ها و فعالان صنعت، استفاده کرد.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط جنگی اخیر ۳۰ درصد از ظرفیت بار را از دست دادیم، اما بخشی از آن جبران شد، اما تاکنون هیچ تعدیل نیروی انسانی نداشته‌ایم و حقوق و مزایای همه پرسنل به‌موقع پرداخت شده است.

برچسب ها: راه آهن ، قطار
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