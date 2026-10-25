یک فروند پهپاد لوکاس ارتش متجاوز آمریکا، توسط دلاورمردان نیروی پدافند هوایی ارتش در آسمان بندرعباس منهدم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک فروند پهپاد لوکاس ارتش تروریستی آمریکا با آتش سامانه‌های نیروی پدافند هوایی  ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، در آسمان بندرعباس مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

برچسب ها: پهپاد ، ارتش تروریستی آمریکا
خبرهای مرتبط
برخورد پهپاد با لنج صیادی در محدودهٔ بندر کلاهی
انهدام پهپاد MQ9 در آسمان هرمزگان
پهپاد متجاوز «لوکاس» در آسمان بندرعباس توسط پدافند سپاه منهدم شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز برداشت ارزن از مزارع رودان؛ پیش‌بینی تولید ۳۳۰ تن محصول
قطعی و افت فشار ۲۴ ساعته آب در بندرعباس و روستاهای اطراف از فردا
ذخیره ۲ میلیون مترمکعبی آب در سازه‌های آبخیزداری رودان
انهدام پهپاد لوکاس در بندرعباس با عملیات موفق پدافند هوایی ارتش
آخرین اخبار
انهدام پهپاد لوکاس در بندرعباس با عملیات موفق پدافند هوایی ارتش
ذخیره ۲ میلیون مترمکعبی آب در سازه‌های آبخیزداری رودان
آغاز برداشت ارزن از مزارع رودان؛ پیش‌بینی تولید ۳۳۰ تن محصول
قطعی و افت فشار ۲۴ ساعته آب در بندرعباس و روستاهای اطراف از فردا