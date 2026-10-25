باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل سقاب اصفهان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در نشستی با اعضای هیئت‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، با حضور برخی از معاونین سازمان، چهار محور «وضعیت مصرف»، «یارانه‌های انرژی»، «شناسایی علل و ریشه‌ها»، «نحوه اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت» را به‌عنوان اولویت‌های همکاری پژوهشی و اجرایی تشریح کرد.

وی با اشاره به ضرورت بررسی فاصله وضعیت موجود مصرف انرژی با اهداف برنامه هفتم، خواستار مقایسه شاخص‌های ایران با کشور‌هایی با شرایط مشابه و همسایه شد و افزود: باید با مطالعات دقیق و تفکیک بخش‌های مصرف‌کننده، ظرفیت واقعی کاهش مصرف و مسیر دستیابی به اهداف برنامه مشخص شود.

سقاب اصفهانی همچنین بررسی نحوه تخصیص یارانه‌های انرژی، تجربه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و سهم عوامل قیمتی و غیرقیمتی در مصرف را ضروری دانست و گفت: مجموعه این عوامل باید در افق‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بررسی شود.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه منطق ماده ۴۶، حمایت از اقداماتی است که به صرفه‌جویی منجر می‌شوند، تصریح کرد: سازمان برای تعویض بخاری، کولر یا سایر تجهیزات صرفا هزینه پرداخت نمی‌کند، بلکه از نتیجه قابل سنجش این اقدامات در کاهش مصرف انرژی حمایت خواهد کرد. دانشگاه‌ها و صنایع فولاد و سیمان از ظرفیت‌های مناسب برای آغاز مطالعات و اجرای طرح‌های اقتصادی و عملیاتی هستند که طراحی راهکار‌های متناسب با نیاز و شرایط هر منطقه ضروری است.

سقاب اصفهانی در پایان، تشکیل دبیرخانه حرفه‌ای و تیم ثابت برای پیگیری همکاری‌ها را خواستار شد و گفت: ارائه گزارش‌های مدیریتی دوهفته‌ای، تولید مقاله و برگزاری نشست‌های تخصصی باید به خروجی مشخص منجر شود. هدف این است که انرژی به دغدغه عمومی تبدیل شود و متخصصان حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و انرژی در کنار یکدیگر برای حل مسائل آن گفت‌و‌گو کنند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت