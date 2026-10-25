باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ابوالفضل بهره‌دار، رئیس انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اظهار داشت: انجمن ۲۵ سال قدمت فعالیت دارد؛ در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۰ آبان امسال نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل و نقل ریلی در محل مرکز همایش‌های دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌شود.

وی افزود: در این همایش ۲۴۴ مقاله پذیرش شد و ۶۹ مقاله ارائه خواهد شد و در چند سالن مجزا برگزار خواهد شد.

به گفته بهره‌دار در این همایش باوجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها، ۵ سازمان بین‌المللی در این همایش حضور خواهند داشت، یک نشست تخصصی با رویکرد لجستیک ریل‌پایه برای یکی از مقامات روسی همایش درنظر گرفته شده است.

رئیس انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اضافه کرد: رئیس اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل ریلی راه‌آهن‌ها به صورت آنلاین در مراسم افتتاحیه همایش مذکور سخنرانی خواهد کرد، همچنین رئیس کمیته سازمان همکاری راه‌آهن‌ها به صورت آنلاین در افتتاحیه این همایش حضور دارد.

به گفته بهره‌دار شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی در حوزه قطار‌های حومه‌ای به صورت تخصصی ورود کرده است، و این از نقاط قابل توجه است و کشور باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنید.

وی ادامه داد: تبادل و تعامل سازنده بین همه دستگاه‌های در همایش مذکور دنبال می‌شود، با توجه به توجه ویژه مدیرعامل راه‌آهن تعامل با بخش خصوصی به خوبی دنبال می‌شود؛ واگذاری لکوموتیو به بخش خصوصی برای اولین بار در تاریخ راه‌آهن عملیاتی شد.