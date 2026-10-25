رئیس انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اظهار داشت: با توجه به توجه ویژه مدیرعامل راه‌آهن به بخش خصوصی، تعامل با بخش خصوصی به خوبی دنبال می‌شود؛ واگذاری لکوموتیو به بخش خصوصی برای اولین بار در تاریخ راه‌آهن عملیاتی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ابوالفضل بهره‌دار، رئیس انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اظهار داشت: انجمن ۲۵ سال قدمت فعالیت دارد؛ در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۰ آبان امسال نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل و نقل ریلی در محل مرکز همایش‌های دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌شود. 

وی افزود: در این همایش ۲۴۴ مقاله پذیرش شد و ۶۹ مقاله ارائه خواهد شد و در چند سالن مجزا برگزار خواهد شد. 

به گفته بهره‌دار در این همایش باوجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها، ۵ سازمان بین‌المللی در این همایش حضور خواهند داشت، یک نشست تخصصی با رویکرد لجستیک ریل‌پایه برای یکی از مقامات روسی همایش درنظر گرفته شده است. 

رئیس انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اضافه کرد: رئیس اتحادیه بین‌المللی حمل و نقل ریلی راه‌آهن‌ها به صورت آنلاین در مراسم افتتاحیه همایش مذکور سخنرانی خواهد کرد، همچنین رئیس کمیته سازمان همکاری راه‌آهن‌ها به صورت آنلاین در افتتاحیه این همایش حضور دارد. 

به گفته بهره‌دار شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی در حوزه قطار‌های حومه‌ای به صورت تخصصی ورود کرده است، و این از نقاط قابل توجه است و کشور باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کنید.

وی ادامه داد: تبادل و تعامل سازنده بین همه دستگاه‌های در همایش مذکور دنبال می‌شود، با توجه به توجه ویژه مدیرعامل راه‌آهن تعامل با بخش خصوصی به خوبی دنبال می‌شود؛ واگذاری لکوموتیو به بخش خصوصی برای اولین بار در تاریخ راه‌آهن عملیاتی شد.

برچسب ها: قطار ، راه آهن
خبرهای مرتبط
پیشنهاد‌های راهبردی وزیر راه و شهرسازی برای توسعه ترانزیت ایران و قزاقستان
شعام درباره ساخت خط آهن رشت-آستارا با روس‌ها تصمیم گیری می‌کند/ آغاز بازسازی پل B۱ کرج + فیلم
افزایش حمل بار از طریق ریل به ۳۲۹ میلیارد تن کیلومتر/ ظرفیت شبکه جاده‌ای تا ۵۰ درصد امکان افزایش بهره‌وری دارد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فروش کیلویی راه‌حلی برای شفافیت قیمت نان
معیشت کارکنان دولت و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۶ مورد توجه قرار می‌گیرد
علت نوسانات قیمت کالاهای اساسی در بازار چیست؟
حفر تونل برای سرقت گاز، جان یک نفر را گرفت
۴۱ درصد بنزین کشور با کارت جایگاه سوخت‌گیری در شهریور انجام شد
کشت گندم در سطح ۶ میلیون هکتار انجام می‌شود
ایران به دنبال تقویت مبادلات گازی و هماهنگی سیاست‌های صادراتی است
ماجرای سوخت‌گیری غیرمعقول یک نفر در یک روز
گواهی سپرده اسلب و بیلت مس در مسیر بورس کالا
افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما صحت ندارد
آخرین اخبار
برای اولین بار در تاریخ راه‌آهن لکوموتیو به بخش خصوصی واگذار شد
تغییر رویکرد حمایت‌های مالی انرژی/ صرفه‌جویی واقعی معیار جدید حمایت دولت می‌شود
۳۰ درصد از ظرفیت بار در بخش ریلی در جنگ از دست رفت
معادن کوچک طلا در مناطق مختلف کشور در حال راه‌اندازی است
افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما صحت ندارد
بازگشت ۱۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت آسیب‌دیده گاز تا پیش از زمستان در دستور کار
گواهی سپرده اسلب و بیلت مس در مسیر بورس کالا
ماجرای سوخت‌گیری غیرمعقول یک نفر در یک روز
حفر تونل برای سرقت گاز، جان یک نفر را گرفت
۴۱ درصد بنزین کشور با کارت جایگاه سوخت‌گیری در شهریور انجام شد
کشت گندم در سطح ۶ میلیون هکتار انجام می‌شود
معیشت کارکنان دولت و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۶ مورد توجه قرار می‌گیرد
ایران به دنبال تقویت مبادلات گازی و هماهنگی سیاست‌های صادراتی است
علت نوسانات قیمت کالاهای اساسی در بازار چیست؟
فروش کیلویی راه‌حلی برای شفافیت قیمت نان
تعیین‌تکلیف تأمین سوخت نیروگاه‌های ماده ۴، مقیاس کوچک و خودتأمین
بارش باران در برخی از نواحی شمال کشور
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران-شمال
فرآیند اخذ مجوز اتصال چشمه‌های بار به شبکه ریلی کشور تسهیل شد
جلوگیری از فروش زمین خارج از محدوده روستا با استعلام آنلاین
ذخایر نهاده دامی و محصولات پروتئینی در شرایط مناسبی قرار دارد
مذاکره به معنای کنار گذاشتن آمادگی دفاعی نیست
افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما/ نرخ‌ها با تخصیص ارز مبادله‌ای کاهش می‌یابد
نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن اوایل اسفند اعلام می‌شود+فیلم
افزایش مدت زمان ساخت پروژه‌های مسکونی با روش های سنتی
کشاورزان از انجام عملیات کشاورزی و سم پاشی اجتناب کنند
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲ آبان
بسته نجات تجارت ایران تدوین شود
کمبودی در عرضه میوه‌های پاییز نداریم/ ضرورت مدیریت صادرات پیاز در راستای تنظیم بازار داخل
بورس زیر ضرب خروج نقدینگی؛ بازار سهام در انتظار یک چرخش؟