باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شکاف عمیق امنیتی در ارکان رژیم صهیونیستی + فیلم

ارکان رژیم صهیونیستی دچار شکاف‌های امنیتی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارکان مختلف متعلق به رژیم صهیونیستی دچار شکاف‌های متعدد امنیتی شده اند. در همین رابطه محمدمهدی غلامی، کارشناس مسائل صهیونیستی در برنامه قرارگاه جنگ از شبکه افق توضیحاتی را ارائه کرده است که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
شکاف عمیق امنیتی در ارکان رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم

شکاف عمیق امنیتی در ارکان رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

مک‌گریگور: ترامپ ابزار «اسرائیل بزرگ» است + فیلم

شکاف عمیق امنیتی در ارکان رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

ورود عربستان به چالش‌های منطقه‌ای در پی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم
۳۲۸

هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
رئیس سازمان برنامه و بودجه: پیش‌نویس اصلاح قانون برنامه هفتم تقدیم دولت شد + فیلم
۳۱۹

رئیس سازمان برنامه و بودجه: پیش‌نویس اصلاح قانون برنامه هفتم تقدیم دولت شد + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
نان سنگک پخته‌شده باید حداقل ۴۰۰ گرم وزن داشته باشد + فیلم
۲۸۵

نان سنگک پخته‌شده باید حداقل ۴۰۰ گرم وزن داشته باشد + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
مسیر اشتباه سران جمهوری آذربایجان در مبارزه با حجاب + فیلم
۲۷۵

مسیر اشتباه سران جمهوری آذربایجان در مبارزه با حجاب + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
ماجرای خانواده‌ای که با ۶ فرزند در تجمعات شبانه حضور دارند + فیلم
۲۷۱

ماجرای خانواده‌ای که با ۶ فرزند در تجمعات شبانه حضور دارند + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha