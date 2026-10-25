مدیرعامل شرکت مهندسی آب و برق کیش، بروز حادثه فنی در پست فشارقوی را علت قطعی گسترده برق کیش اعلام کرد و گفت: تلاش برای وصل برق برخی مناطق جزیره کیش ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلی آقازاده روز یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران گفت: پس از وقوع حادثه فنی در یکی از پست‌های فشارقوی و اختلال در واحدهای تولید برق، با تلاش نیروهای فنی، برق بخش عمده‌ای از کیش تا ساعت پنج بامداد وصل شد و برق مناطق برخی مناطق نیز تا ساعت ۷:۳۰ صبح برقرار شد.

وی بیان کرد: حادثه فنی در یکی از پست‌های فشارقوی که به اختلال در این پست منجر شد، ناپایداری در واحد تولید برق را در پی داشت و تقریباً تمام واحدهای تولید برق کیش از مدار خارج شدند یا ارتباط آنها با شبکه توزیع قطع شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و برق کیش اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده، منشأ حادثه را فنی نشان می‌دهد و چنین اتفاقی به‌ندرت رخ می‌دهد، اما در شبکه‌های برق امکان بروز حوادث مشابه وجود دارد و بررسی دقیق علت وقوع آن ضروری است.

وی با اشاره به گستردگی اختلال ایجادشده در شبکه برق جزیره کیش بیان کرد: در پی این اختلال، علاوه بر شبکه تولید و توزیع برق، تأسیسات تولید آب شیرین کیش نیز به دلیل وابستگی به برق تولیدی کیش از مدار خارج شد و شرایط دشواری را به وجود آورد.

آقازاده اضافه کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، حدود ۸۰ نفر از مهندسان، کارشناسان و نیروهای عملیاتی در بخش‌های تولید برق، توزیع و تولید آب برای بازگرداندن تأسیسات به مدار، فعالیت خود را آغاز کردند.

وی همچنین گفت: عملیات بازگرداندن توربین‌ها به مدار تولید از حدود ساعت یک بامداد آغاز شد و از ساعت ۳:۳۰ بامداد، برق‌رسانی به بخش‌های مختلف کیش به‌تدریج از سر گرفته شد و تا ساعت چهار و نیم تا پنج بامداد، حدود ۸۰ درصد شبکه توزیع برق کیش دوباره برقرار شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و برق کیش افزود: به‌جز یک منطقه محدود در حوالی صفین، نزدیک منطقه A۲، برق سایر بخش‌های جزیره کیش وصل است و شبکه در وضعیت پایدار قرار دارد.

وی با اشاره به بررسی آسیب‌های احتمالی واردشده به شبکه بر اثر اختلال ناشی از این رخداد بیان کرد: نیروهای فنی هم‌زمان با بازگرداندن واحدهای تولید برق، نقاط آسیب‌دیده شبکه را شناسایی و عملیات رفع اتصالی‌ها و اختلال‌های ایجادشده را آغاز کردند.

آقازاده، با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی شرکت آب و برق کیش اظهار کرد: همکاران ما از ساعات اولیه بامداد تاکنون، بدون وقفه برای تأمین برق ساکنان کیش تلاش کردند و واحدهای تولید برق دوباره وارد مدار شد و تولید و توزیع برق کیش نیز در شرایط پایدار قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت رفع مشکلات فنی و نوسازی تجهیزات موردنیاز شبکه برق کیش گفت: فرسودگی برخی تجهیزات و کمبود تجهیزات استاندارد از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت پیگیری شود تا احتمال بروز چنین اختلال‌هایی کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و برق کیش ابراز امیدواری کرد که مشکلات قطعی برق محدود باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.