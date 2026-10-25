باشگاه خبرنگاران جوان - عباسعلی نوبخت در چهارصد و چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در مورد وضعیت بوستان جنگلی چیتگر با بیان اینکه در سال ۱۳۴۱ برای اولین بار طرحی برای چیتگر ارائه شد، اظهار کرد: بعد از ۱۰ سال طرح تجدید نظر هر طرح تشکیل و هر ۱۰ سال این طرح تکرار می شود.

وی افزود: در سال ۱۳۴۶ اولین جنگل کاری انجام و در سال ۱۳۵۲ اولین بازنگری صورت گرفت و این موضوع تا سال ۱۳۹۹ متوقف ماند. ما طرحی را برای بوستان یاس فاطمی تدوین کردیم و برای ۲۲ قطعه در بوستان چیتگر هم طرحی در نظر گرفتیم که برای اجرای آن، طراحان یک ماه فرصت خواستند.

نوبخت با بیان اینکه از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۰ در طول سه دهه میزان بارندگی متوسط ۲۵۰ میلی متر بوده است، یادآور شد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون متوسط بارندگی برای چیتگر کمتر از ۱۰۰ میلی متر است که برای پوشش گیاهی منطقه مشکل ایجاد می کند.

وی ادامه داد: از سد امیرکبیر ۵۰۰ لیتر در ثانیه آب گرفته می شد که به دلیل نیازهای موجود، این آب قطع شد. اگر بخواهیم هر باغی هر جای دنیا احداث کنیم باید میزان بارندگی را در نظر بگیریم.

مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران تأکید کرد: بهترین گونه گیاهی از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ انتخاب و کاشته شد. ۱۵۰ تا ۲۰۰ اصله در هکتار برای این بوستان پیش بینی شده بود و وقتی تاج درختان به هم می رسد نمی توانند فتوسنتز کند و دچار ضعف های فیزیولوژیک می شود. سازمان بوستان ها باید وارد عمل شود و اقدامات پرورشی را انجام دهد.

وی با بیان اینکه ما تربیت درست انجام ندادیم اما راهکار دارد، تصریح کرد: ما از نظر کمی سطح فضای سبز را بررسی کردیم که این اقدام بر اساس خوداظهاری مناطق، هوش مصنوعی و تفسیر تصاویر هوایی و سیستماتیک انجام شد. از لحاظ کیفی هم کمیته ای تشکیل دادیم که از سازمان های مردم نهاد و اعضای برجسته و نخبه در این کمیته حضور دارند. این کمیته سه زیرگروه گیاه پزشکی، جنگل و آب و خاک دارد که به کمک سازمان بوستان ها بررسی وضعیت فضای سبز را انجام می دهند.

نوبخت تأکید کرد: ما می توانیم به تدریج شکل فضای سبز تهران را تغییر دهیم بدون اینکه لحاظ بصری مشکلی ایجاد کند. هر درجه گرما بسته به نوع گیاه نیاز آبی آن را افزایش می دهد که باید به این موضوع توجه کنیم. مقصر بنده بودم که در مورد اقدامات اطلاع رسانی نکرده بودم.