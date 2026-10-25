رئیس اداره منابع آب شهرستان‌های اردل و کیار، از اجرای عملیات آزادسازی بستر و حریم رودخانه در روستای دستنا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - محمد جهانبازی با تأکید بر ضرورت حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها اظهار داشت: در راستای صیانت از منابع آبی، جلوگیری از تصرفات غیرمجاز و حفظ ظرفیت طبیعی رودخانه برای عبور جریان آب، عملیات آزادسازی بستر و حریم رودخانه در محدوده روستای دستنا شهرستان کیار در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این عملیات، با استفاده از ادوات و ماشین‌آلات تخصصی از جمله بیل مکانیکی، اقدامات اجرایی لازم برای رفع موانع و آزادسازی محدوده موردنظر انجام شد. این عملیات با حضور میدانی و نظارت مستقیم کارشناسان اداره منابع آب شهرستان‌های اردل و کیار دنبال شد تا اقدامات صورت‌گرفته در چارچوب ضوابط فنی و مقررات قانونی انجام گیرد.

جهانبازی با اشاره به اهمیت پیشگیری از مخاطرات ناشی از بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های احتمالی تصریح کرد: هرگونه دخل‌وتصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها می‌تواند ظرفیت عبور جریان آب را کاهش دهد و خطر بروز خسارت در مناطق پیرامونی را افزایش دهد؛ ازاین‌رو، آزادسازی مسیر رودخانه‌ها و رفع موانع موجود، یکی از اقدامات مهم در مدیریت و کاهش خطرات احتمالی سیلاب به شمار می‌رود.

رئیس اداره منابع آب شهرستان‌های اردل و کیار ادامه داد: حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها صرفاً یک اقدام اجرایی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ حقوق عمومی، صیانت از منابع طبیعی و ارتقای ایمنی مناطق مسکونی و اراضی مجاور رودخانه‌هاست. بر همین اساس، پایش میدانی، شناسایی موارد تخلف و پیگیری قانونی تصرفات غیرمجاز با جدیت دنبال می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: با تداوم اقدامات حفاظتی و نظارتی و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی و تجهیزات اجرایی، صیانت از بستر و حریم رودخانه‌ها را با هدف پیشگیری از مخاطرات احتمالی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان دنبال می‌کند.

برچسب ها: سیلاب ، رودخانه
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