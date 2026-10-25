مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس قزوین از پیش‌بینی استقبال، تشییع و خاکسپاری هشت شهید والامقام دفاع مقدس در استان خبر داد و گفت: مراسم تشییع استانی و باشکوه پیکر مطهر این شهدا ۱۷ آبان‌ماه جاری برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سرهنگ پاسدار محمد امیری‌مقدم روز یکشنبه در نشست شورای هماهنگی دفاع مقدس استان قزوین، اظهار کرد: فرهنگ ایثار و شهادت مایه انسجام اجتماعی و تعمیق هویت معنوی جامعه است و حضور کاروان شهدای گمنام در مناطق مختلف استان، فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق نسل نو و پیوند عاطفی مردم مؤمن و انقلابی با آرمان‌های والای دفاع مقدس خواهد بود.

وی در تشریح جزییات و زمان‌بندی مراسم میزبانی از لاله‌های زهرایی، افزود: برنامه‌ریزی‌ها برای استقبال رسمی از پیکر مطهر شهدای گمنام انجام گرفته و مراسم استقبال در شهر آبیک برای روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه پیش‌بینی شده، از تاریخ ۱۷ تا ۲۲ آبان‌ماه پیکر پاک این شهدا جهت اجرای ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و معنوی به شهرستان‌های مختلف استان تحویل داده می‌شود تا محیط مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و هیات‌های مذهبی به عطر این شهدا عطرآگین شود و اقشار گوناگون به‌ویژه جوانان و دانش‌آموزان با این قهرمانان ملی و دینی تجدید عهد کنند و در نهایت، آیین تشییع استانی و متمرکز نیز پنجشنبه /۲۲ آبان‌ماه/ با حضور آحاد مردم شهیدپرور استان برگزار خواهد شد.

سرهنگ امیری مقدم با اشاره به جانمایی نقاط تدفین، تصریح کرد: نقاط تدفین پیکر مطهر این شهدا در سال جاری در پنج نقطه از استان قزوین و شهرستان البرز معین شده، همچنین تاکنون در مجموع ۶۴ یادمان شهدای گمنام در شهرستان‌های استان قزوین احداث و ساماندهی شده‌اند که این اماکن مقدس امروز به عنوان پایگاه‌های مهم معنوی و نماد‌های ملموس همبستگی و تقویت سرمایه اجتماعی عمل می‌کنند.

این مسوول در ادامه با تاکید بر لزوم احداث ساختمان دایمی معراج شهدا در مرکز استان، خاطرنشان کرد: با هدف پاسخگویی به نیاز‌های موجود، ابتدا یک معراج شهدای موقت راه‌اندازی شد؛ اما به منظور ایجاد یک فضای دایمی، استاندارد و درخور شأن، خواستار اختصاص زمینی به مساحت سه هزار مترمربع برای ساخت معراج شهدای قزوین هستیم، در این زمینه ۲ قطعه زمین شامل ضلع جنوب‌شرقی گلزار شهدا و همچنین زمینی در روبروی درب شرقی آستان مقدس امامزاده حسین (ع) پیشنهاد شده که تلاش داریم با همراهی و مساعدت شهرداری قزوین به توافق نهایی برسیم تا عملیات اجرایی احداث معراج شهدای دائمی قزوین به‌زودی کلید بخورد.

وی تاکید کرد: برگزاری چنین رویداد‌های عظیم معنوی نیازمند عزم استانی و هماهنگی همه‌جانبه است؛ از این رو از تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های خدمات‌رسان و فرمانداری‌های سراسر استان انتظار داریم همکاری و پشتیبانی لازم را در اجرای شایسته این مراسم داشته باشند تا برگ زرین دیگری از میزبانی پرشور مردم قزوین از یادگاران سال‌های جهاد و ایثار رقم بخورد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین به روند تکمیل و بهره‌برداری از پروژه موزه دفاع مقدس استان پرداخت و خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته مقرر شد اقدامات اجرایی لازم جهت واگذاری اعتبارات این طرح، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام پذیرد تا با مشارکت فعال دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف، روند تجهیز و افتتاح این مجموعه فرهنگی تسریع شود که نیاز داریم اعتبارات این طرح هر چه سریع‌تر مرتفع شود.

برچسب ها: شهدای دفاع مقدس ، مراسم تشییع شهدا
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار مازندران؛
اجتماع بابلی‌ها در مراسم تشییع شهید گمنام در ایام فاطمیه + تصاویر
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
وداع مردم نیشابور با پیکر جانباز سرافراز ۷۰درصدشیمیایی "شهید علی فتح‌آبادی"
شهروندخبرنگار کرمان؛
گزارش تصویری از مراسم تشییع شهید گمنام در دانشگاه فنی و حرفه‌ای کرمان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
قزوین ظرفیت درخشش در بازار‌های بین‌المللی را دارد
به اذن الهی در جنگ نهایی ابرقدرت مطلق جهان خواهیم شد