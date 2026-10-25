باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پاسدار محمد امیری‌مقدم روز یکشنبه در نشست شورای هماهنگی دفاع مقدس استان قزوین، اظهار کرد: فرهنگ ایثار و شهادت مایه انسجام اجتماعی و تعمیق هویت معنوی جامعه است و حضور کاروان شهدای گمنام در مناطق مختلف استان، فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق نسل نو و پیوند عاطفی مردم مؤمن و انقلابی با آرمان‌های والای دفاع مقدس خواهد بود.

وی در تشریح جزییات و زمان‌بندی مراسم میزبانی از لاله‌های زهرایی، افزود: برنامه‌ریزی‌ها برای استقبال رسمی از پیکر مطهر شهدای گمنام انجام گرفته و مراسم استقبال در شهر آبیک برای روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه پیش‌بینی شده، از تاریخ ۱۷ تا ۲۲ آبان‌ماه پیکر پاک این شهدا جهت اجرای ویژه‌برنامه‌های فرهنگی و معنوی به شهرستان‌های مختلف استان تحویل داده می‌شود تا محیط مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و هیات‌های مذهبی به عطر این شهدا عطرآگین شود و اقشار گوناگون به‌ویژه جوانان و دانش‌آموزان با این قهرمانان ملی و دینی تجدید عهد کنند و در نهایت، آیین تشییع استانی و متمرکز نیز پنجشنبه /۲۲ آبان‌ماه/ با حضور آحاد مردم شهیدپرور استان برگزار خواهد شد.

سرهنگ امیری مقدم با اشاره به جانمایی نقاط تدفین، تصریح کرد: نقاط تدفین پیکر مطهر این شهدا در سال جاری در پنج نقطه از استان قزوین و شهرستان البرز معین شده، همچنین تاکنون در مجموع ۶۴ یادمان شهدای گمنام در شهرستان‌های استان قزوین احداث و ساماندهی شده‌اند که این اماکن مقدس امروز به عنوان پایگاه‌های مهم معنوی و نماد‌های ملموس همبستگی و تقویت سرمایه اجتماعی عمل می‌کنند.

این مسوول در ادامه با تاکید بر لزوم احداث ساختمان دایمی معراج شهدا در مرکز استان، خاطرنشان کرد: با هدف پاسخگویی به نیاز‌های موجود، ابتدا یک معراج شهدای موقت راه‌اندازی شد؛ اما به منظور ایجاد یک فضای دایمی، استاندارد و درخور شأن، خواستار اختصاص زمینی به مساحت سه هزار مترمربع برای ساخت معراج شهدای قزوین هستیم، در این زمینه ۲ قطعه زمین شامل ضلع جنوب‌شرقی گلزار شهدا و همچنین زمینی در روبروی درب شرقی آستان مقدس امامزاده حسین (ع) پیشنهاد شده که تلاش داریم با همراهی و مساعدت شهرداری قزوین به توافق نهایی برسیم تا عملیات اجرایی احداث معراج شهدای دائمی قزوین به‌زودی کلید بخورد.

وی تاکید کرد: برگزاری چنین رویداد‌های عظیم معنوی نیازمند عزم استانی و هماهنگی همه‌جانبه است؛ از این رو از تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های خدمات‌رسان و فرمانداری‌های سراسر استان انتظار داریم همکاری و پشتیبانی لازم را در اجرای شایسته این مراسم داشته باشند تا برگ زرین دیگری از میزبانی پرشور مردم قزوین از یادگاران سال‌های جهاد و ایثار رقم بخورد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین به روند تکمیل و بهره‌برداری از پروژه موزه دفاع مقدس استان پرداخت و خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته مقرر شد اقدامات اجرایی لازم جهت واگذاری اعتبارات این طرح، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام پذیرد تا با مشارکت فعال دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف، روند تجهیز و افتتاح این مجموعه فرهنگی تسریع شود که نیاز داریم اعتبارات این طرح هر چه سریع‌تر مرتفع شود.