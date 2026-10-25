مرحله نهایی مسابقات هندبال نونهالان باشگاه‌های شمال کشور از امروز به میزبانی شهر بهنمیر برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مرتضی اسدپور رئیس اداره ورزش و جوانان بابلسر بهنمیر گفت: مرحله نهایی رقابت‌های هندبال  نونهالان باشگاه‌های کشور از امروز با شرکت ۸ تیم در سالن ورزشی سرداران شهید نوبخت بابلسر شروع خواهد شد.

او با بیان اینکه این مسابقات از سوم تا هفتم آبان ماه به میزبانی هیات هندبال بهنمیر برگزار می‌شود، افزود: در گروه الف رقابت‌ها تیم‌های هیات هندبال البرز، هیات هندبال نجف آباد، گیلان و مدرسه هندبال رضازاده رقابت می‌کنند.

اسدپور در ادامه گفت: آینده ساز بهنمیر، نماینده استان مازندران نیز در گروه با تیم‌های برزین مشهد، شایستگان تهران و اساطیر شرق مشهد رو‌به‌رو خواهد شد.

برچسب ها: مسابقات هندبال ، لیگ هندبال
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