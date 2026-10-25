باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به صدور و اجرای رأی پرونده بیماران پروانه‌ای، این اقدام را یک دستاورد مهم حقوقی دانست و تأکید کرد که قدرت سیاسی طرف مقابل نباید مانعی برای دادخواهی و اجرای عدالت باشد.

کاظمی در ادامه، با تأکید بر نقش اراده مردم ایران در عبور از دشواری‌های تاریخی اظهار کرد: امروز باید از نیرویی سخن بگوییم که در طول تاریخ همواره همراه مردم شریف ایران بوده است نیرویی که با هیچ طوفانی شکسته نشده، با هیچ سلاحی از بین نمی‌رود و در هیچ زمانی فراموش نمی‌شود. امروز باید از اراده ایرانیان سخن بگوییم نیرویی که در ژرفای تاریخ این سرزمین پاک، با تمدن و فرهنگ بزرگ، ریشه‌ای عمیق دارد.

وی افزود: این اراده در روزگار سخت، بار‌ها زخم خورده و خم شده، اما نشکسته است دوباره برخاسته و همچنان از این سرزمین بزرگ و پاک نگهبانی کرده است. آنچه ایران را زنده نگه داشته، همین اراده مردمی است که همواره به خداوند بزرگ اتکا داشته‌اند و از او پیروی کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه در تشریح مفهوم اراده ملی گفت: اراده یعنی درستکار بودن در زمان دشواری‌ها یعنی وقتی راه دشوار است، تسلیم نشویم و هنگامی که ناامیدی در‌ها را می‌بندد، پنجره‌ای به سوی امید باز کنیم.

وی ادامه داد: اراده یعنی به‌جای شکایت از مشکلات، برای حل آنها قدم برداریم. اراده یعنی باور داشته باشیم که سرنوشت یک ملت چیزی نیست که دیگران برای ما بنویسند، بلکه آن را با همبستگی، وحدت، انسجام ملی، تفکر و آگاهی خودمان خواهیم نوشت.

کاظمی با بیان اینکه اراده به معنای توانایی ساختن آینده است، افزود: اراده به معنای ماندن در گذشته نیست بلکه به معنای ساختن آینده است. اراده، فریاد یک نفر نیست بلکه هم‌صدایی همه اقوام، زبان‌ها و اندیشه‌های موجود در این کشور است اراده‌ای که حاصل آن دانایی، تولید دانش و امید است.

وی در ادامه، مصادیقی از اراده را در عرصه‌های مختلف اجتماعی و حرفه‌ای برشمرد و اظهار کرد: اراده یعنی کارگری که با شرافت کار می‌کند، معلمی که با عشق تدریس می‌کند، پژوهشگری که مرز‌های علم را درمی‌نوردد، مدافعی که جان خود را برای میهن می‌گذارد و خدمتگزاری که با آرزوی شهادت می‌خوابد و برمی‌خیزد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اراده یعنی نهادی که برای دردمندان دادخواهی می‌کند دادگری که برای دادخواهان رأی صادر می‌کند و ضابطی که تمام توان خود را به کار می‌گیرد. اراده، زنجیره‌ای از اقدامات و اقتدار است که امروز ما را در کنار یکدیگر قرار داده است.

وی با تأکید بر پیوند میان ایران و اراده ایرانیان گفت: اراده به معنای ایران است و ایرانی به معنای اراده. ایرانیان به‌خوبی می‌دانند که ایران به معنای ماندن در گذشته نیست بلکه به معنای ساختن آینده است. برای ساختن رؤیای آینده باید گام‌های محکمی برداشت و قدرت، استقلال، مقاومت و متوقف‌نماندن در گذشته را به‌عنوان نشانه‌ها و اهداف خود در نظر گرفت.

کاظمی با اشاره به موضوع اصلی همایش، این پرونده را فراتر از یک پرونده قضایی معمولی توصیف کرد و گفت: امروز گرد هم آمده‌ایم تا درباره یک پرونده ملی صحبت کنیم پرونده‌ای که شماره و کلاسه آن صرفاً تعدادی رقم نیست، بلکه نشان‌دهنده عزم و اراده ملی برای تحقق عدالت در مسیر حفظ کرامت انسان‌هاست.

وی با قدردانی از همکاران قضایی در دادگستری استان تهران اظهار کرد: امروز درباره پرونده‌ای صحبت می‌کنیم که همکاران عدالت‌پرور و شجاع ما در دادگستری تهران آن را به سرانجام رسانده‌اند پرونده‌ای که خود یک پیروزی بزرگ حقوقی محسوب می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه این دستاورد را اقدامی مهم و کم‌نظیر دانست و افزود: این دستاورد بی‌نظیر و شاید منحصر‌به‌فرد باشد، اما منحصر‌به‌فرد باقی نخواهد ماند، زیرا در ادامه اقدامات ارزشمندی که دادگستری تهران و سایر دادگستری‌ها انجام می‌دهند می‌تواند به مجموعه‌ای از پرونده‌های موفق تبدیل شود که نشانه عدالت‌خواهی و دادگری هستند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نتیجه رسیدگی به پرونده بیماران پروانه‌ای تصریح کرد: در این پرونده برای نخستین بار حقوق کودکان و بیماران عزیز مبتلا به بیماری پروانه‌ای احقاق شد، رأی به نتیجه رسید و اجرا شد. این مسئله، موضوع کوچکی نیست چراکه حق صرفاً چیزی نیست که در قانون ذکر یا در حکم قید شود، بلکه باید با خانواده و زندگی افرادی که دادخواهان پرونده هستند، پیوند مستقیم داشته باشد.

کاظمی با اشاره به دشواری‌هایی که خانواده‌های بیماران پروانه‌ای تحمل کرده‌اند، گفت: البته می‌دانیم مبالغی که در این پرونده اختصاص پیدا کرده است، پاسخگوی تمام رنج‌ها و آلامی نیست که این خانواده‌های عزیز متحمل شده‌اند، اما این اقدام پیام روشنی دارد.

وی ادامه داد: پیام این پرونده آن است که دادبانان جمهوری اسلامی ایران با تمام توان ایستاده‌اند صدای مظلومان را می‌شنوند بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند، رأی صادر می‌کنند و در نهایت برای اجرای آن اقدام می‌کنند تا حق در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.

کاظمی با تأکید بر اهمیت استقلال دستگاه قضایی در پیگیری حقوق شهروندان اظهار کرد: قدرت سیاسی طرف مقابل به‌هیچ‌وجه نباید مانع دادخواهی و اجرای عدالت شود. این موضوعی است که ملت ایران در سطح دنیا نیز خواهان تحقق آن است.

وی با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مشابه گفت: قوه قضاییه عزم و اراده جدی دارد که این پرونده و پرونده‌های مشابه آن به سرانجام برسند. در دادگستری تهران، همکاران ما عمدتاً مشغول رسیدگی به پرونده‌های متعدد دیگری نیز هستند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این پرونده‌ها باید با اقتدار، استقلال و رسیدگی قانونی و دقیق به صدور رأی منتهی شوند و امیدواریم تمام این آرا نیز اجرا شوند.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم پیگیری‌های قضایی تصریح کرد که هدف از این اقدامات، تحقق عدالت و احقاق حقوق افرادی است که برای رسیدن به حقوق خود به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند.

کاظمی اظهار کرد: در ادبیات ما پروانه نماد سوختن از سر عشق است و ما می‌دانیم بیماران پروانه‌ای و خانواده‌های آنها، فراتر از استعاره‌های ادبی، سوختن و عشق‌ورزیدن را در شرایط تحریم‌های ظالمانه تجربه کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر آگاهی از دشواری‌های این خانواده‌ها افزود: می‌دانیم که شما در این مدت چه رنجی کشیده‌اید. دادگستری در کنار شماست و درد و رنج شما و سایر بیمارانی را که در اثر تحریم‌ها با مشکلات بیشتری مواجه شده‌اند درک می‌کند. با استقامت و اقتداری که در پرونده بیماران پروانه‌ای مشاهده شده است، حقوق سایر بیماران نیز ادا شود. امیدواریم روزی فرا برسد که در دنیا هیچ قدرت زورگویی نتواند مانع دستیابی انسان‌ها به حقوق واقعی و قانونی خود شود.

سخنگوی قوه قضاییه عدالت را چراغ راه حفظ کرامت انسانی دانست و بر ضرورت استمرار وحدت و انسجام ملی تأکید کرد. امید داریم که عدالت همواره چراغ راه کرامت انسان‌ها باشد و وحدت و انسجام ملی در کشور پایدار بماند.

کاظمی با اشاره به دشواری‌های پیش روی کشور افزود: یقین داریم که کشور با عبور از این پیچ دشوار، به قله‌های سرافرازی و سربلندی بسیاری خواهد رسید همان‌گونه که تاکنون قله‌های بی‌شماری را فتح کرده‌ایم. امیدواریم با توان و تلاش همه متخصصان، عزیزان و هم‌وطنان، به نتایج بسیار بزرگی دست پیدا کنیم.