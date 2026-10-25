باشگاه خبرنگاران جوان - بنا بر اعلام اداره کل آموزش و پرورش گیلان؛ آرتا حسن‌پور، دانش‌آموز دبیرستان غیردولتی دکتر سمیعی و عضو انجمن رباتیک کانون فرهنگی تربیتی شهید فهمیده شهرستان رضوانشهر در بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی اختراعات و نوآوری‌های ARCA ۲۰۲۶ کرواسی، موفق به کسب مدال نقره جهان شد.

این دانش‌آموز با شرکت آنلاین در این رویداد بین‌المللی که در شهر زاگرب برگزار شد، اختراع خود با عنوان «دستگاه الکترواستاتیکی و نوری برای شناسایی و حذف رشته‌های خطرناک مو و نخ از دستکش‌ها و جوراب‌های نوزادان» را ارائه کرد و توانست افتخاری ارزشمند برای خود و شهرستان رضوانشهر رقم بزند.

این موفقیت علمی در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۵ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ به دست آمد و نشان‌دهنده ظرفیت علمی، خلاقیت و توانمندی دانش‌آموزان در عرصه پژوهش و نوآوری است.