آرتا حسن‌پور، دانش‌آموز رضوانشهری مدال نقره رقابت‌های جهانی اختراعات و نوآوری‌های کرواسی را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنا بر اعلام اداره کل آموزش و پرورش گیلان؛ آرتا حسن‌پور، دانش‌آموز دبیرستان غیردولتی دکتر سمیعی و عضو انجمن رباتیک کانون فرهنگی تربیتی شهید فهمیده شهرستان رضوانشهر در بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی اختراعات و نوآوری‌های ARCA ۲۰۲۶ کرواسی، موفق به کسب مدال نقره جهان شد.

این دانش‌آموز با شرکت آنلاین در این رویداد بین‌المللی که در شهر زاگرب برگزار شد، اختراع خود با عنوان «دستگاه الکترواستاتیکی و نوری برای شناسایی و حذف رشته‌های خطرناک مو و نخ از دستکش‌ها و جوراب‌های نوزادان» را ارائه کرد و توانست افتخاری ارزشمند برای خود و شهرستان رضوانشهر رقم بزند.

این موفقیت علمی در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۵ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ به دست آمد و نشان‌دهنده ظرفیت علمی، خلاقیت و توانمندی دانش‌آموزان در عرصه پژوهش و نوآوری است.

کسب مدال نقره جهانی دانش‌آموز رضوانشهری

برچسب ها: کسب مدال جهانی ، دانش آموز گیلانی
خبرهای مرتبط
درخشش ۳ دانش آموز گیلانی در المپیاد علمی کشوری
کسب دو نشان طلای دانش آموز گیلانی در رقابت‌های هاپکیدوی جوانان کشور
کسب رتبه‌های برتر دختران گیلانی در کنکور سراسری
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کسب مدال نقره جهانی دانش‌آموز رضوانشهری
نارنج چینی در باغ‌های گیلان شروع شد
بغل‌نویسی بدون مجوز خودرو، تخلف است
نجات ۲۰ گونه انواع حیات‌وحش در آستارا + فیلم و تصاویر
محکومیت مشاور املاک متخلف در رشت
آخرین اخبار
محکومیت مشاور املاک متخلف در رشت
کسب مدال نقره جهانی دانش‌آموز رضوانشهری
نارنج چینی در باغ‌های گیلان شروع شد
نجات ۲۰ گونه انواع حیات‌وحش در آستارا + فیلم و تصاویر
بغل‌نویسی بدون مجوز خودرو، تخلف است