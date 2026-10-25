باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین روز یکشنبه در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ مقاومت از رسالت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی است و در این راستا هیچ‌گونه کم‌کاری در اجرای طرح‌های مرتبط با دفاع مقدس پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی و ساخت معراج شهدا در استان، تصریح کرد: زمین معراج شهدا باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و دستگاه‌های مرتبط با هماهنگی و انسجام کامل، بستر لازم را برای ساخت این مکان معنوی فراهم کنند، همچنین ضروری است ابعاد مختلف این موضوع به‌دقت بررسی شده و پیشنهاد‌های کارشناسی و فنی در جلسه‌ای تخصصی و مجزا نهایی شود.

نوذری به میزبانی این استان از شهدای گمنام در آبان‌ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: فرمانداران شهرستان‌های مختلف استان باید در زمینه برگزاری هرچه باشکوه مراسم استقبال و تشییع شهدای گمنام نهایت همکاری را داشته باشند و دستگاه‌های اجرایی نیز با بسیج تمامی امکانات، اقدامات لازم را به بهترین شکل ممکن به سرانجام برسانند تا این رویداد معنوی با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار قزوین برگزار شود.

این مسئول همچنین بر لزوم تسریع در روند تکمیل موزه دفاع مقدس قزوین تاکید کرد و افزود: تکمیل این پروژه ملی و فرهنگی نیازمند برآورد دقیق هزینه کلی است و باید با تشکیل کارگروه‌های کارشناسی، پیشرفت فیزیکی و اعتبار مورد نیاز آن مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد تا با تامین منابع مالی لازم، شاهد بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مرکز مهم فرهنگی و پژوهشی در استان باشیم.

وی با اشاره به ابعاد جامعه‌شناختی و تاثیرگذاری عمیق فرهنگ ایثار و شهادت در نسل جوان، یادآور شد: امروز بیش از هر زمان دیگری به تقویت مؤلفه‌های هویت‌ساز دینی و ملی نیاز داریم و پروژه‌هایی نظیر موزه دفاع مقدس و مراکز فرهنگی وابسته به آن، پناهگاه‌های معنوی و سنگر‌های نرم مقابله با جنگ روانی دشمنان محسوب می‌شوند.

استاندار قزوین بیان کرد: مدیران دستگاه‌ها باید با نگاه ملی و استانی پای کار بیایند و با تسهیل موانع اداری و مالی، روند اجرای مصوبات این شورا را به صورت هفتگی پیگیری کنند تا دستاورد‌های ملموسی در حوزه ترویج فرهنگ مقاومت و خدمت به خانواده‌های معظم شهدا رقم بخورد.

ساخت گلزار شهدای قزوین هرچه زودتر تعیین تکلیف شود

شهرام احمدپور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین هم گفت: طرح ساماندهی گلزار شهدا که متاسفانه حدود سه سال است در استان مطرح بوده و تاکنون اقدام اجرایی چشمگیری برای آن صورت نگرفته، نیازمند پیگیری جدی و جهادی است؛ چرا که این اماکن مقدس، روزانه محل تردد خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و عموم شهروندان است و طولانی شدن روند آن به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

وی همچنین با اشاره به میزبانی استان از هشت شهید گمنام دفاع مقدس در روز‌های آینده، اضافه کرد: آیین تشییع این کبوتران خونین‌بال مظهر انسجام، وحدت ملی و نمایانگر دست برتر نظام اسلامی است که شورای اسلامی شهر و شهرستان‌ها باید با دعوت از آحاد مردم، زمینه برگزاری این اجتماع پرشکوه مردمی را فراهم کنند.

معاون استاندار قزوین با تاکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، افزود: مصوبات قانونی مربوط به یادمان‌های شهدا بایستی هرچه سریع‌تر در مرکز استان و شهرستان‌ها ساخته شده و مورد استفاده در مراسم معنوی مردم قرار گیرند.

وی به ضرورت ساماندهی زیرساخت‌های مرتبط با شهدا در شرایط حساس کنونی پرداخت و گفت: با توجه به اینکه درگیر شرایط جنگی هستیم، آمادگی همه دستگاه‌ها الزام است؛ در همین راستا بازدید استاندار قزوین از موزه دفاع مقدس انجام خواهد شد و بحث اختصاص زمین و ساخت معراج شهدای جدید نیز بایستی هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف و عملیاتی شود.

احمدپور به مشکلات درمانی و بیمه‌ای خانواده‌های شهدا و ایثارگران پرداخت و با انتقاد از عملکرد بیمه دی، خاطرنشان کرد: رفع مشکلات مربوط به عقد قرارداد و خدمات‌رسانی بیمه دی به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران باید با دقت و فوریت پیگیری شود؛ زیرا شواهد حاکی از آن است که این بیمه توجه کافی به حل و فصل مسایل این قشر عزیز را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات بیمه‌ای خانواده شهدا ابعاد ملی دارد و نیازمند پیگیری کشوری است، اضافه کرد: مسئولان و دستگاه‌های متولی موظفند با تمام توان برای رفع دغدغه این عزیزان تلاش کنند تا از بروز هرگونه رنجش خاطر برای خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران جلوگیری شود.

اعتبار یک همتی بازسازی گلزار‌های شهدای قزوین در انتظار تزریق بودجه

علی پناه قویدل مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین نیز در این نشست با اشاره به معطل ماندن مصوبه یک همتی بازسازی گلزار‌های شهدا پس از سه سال، خواستار تزریق اعتبارات لازم برای اجرای طرح جامع شد.

وی افزود: براساس طرح جامع گلزار شهدا، بالغ بر یک همت (۱۰ هزار میلیارد ریال) برای بازسازی و ساماندهی گلزار شهدا مصوب شده، اما با گذشت سه سال تاکنون اقدامات لازم در این زمینه صورت نگرفته است.

این مسئول با تاکید بر اینکه اجرای این طرح بزرگ ملی نیازمند تزریق منابع مالی است، اضافه کرد: برای اینکه کار بازسازی عملا آغاز شود، لازم است این مبلغ به بنیاد شهید تزریق شود تا بتوانیم پروژه‌های نیمه‌کاره و طرح جامع را به سرانجام برسانیم.

قویدل با اشاره به آماده‌سازی و قابلیت بهره‌برداری فضایی اختصاصی برای معراج شهدا در قزوین، گفت: با تلاش‌های صورت‌گرفته، فضایی مناسب برای معراج شهدا آماده شده و هم‌اکنون کاملا آماده بهره‌برداری است که این مهم می‌تواند در برگزاری آیین‌های تشییع و استقبال از شهدای گرانقدر تسهیل‌گر باشد.

قویدل در ادامه به اجرای طرح تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران اشاره کرد و یادآور شد: در قالب طرح سپاس، تاکنون ۷۰۰ مورد دیدار با ایثارگران عزیز توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی استان انجام شده که این روند با هدف دلجویی و رسیدگی بی‌واسطه به مسایل جامعه هدف همچنان با قوت ادامه خواهد داشت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین یکی از مطالبات جدی حوزه درمان ایثارگران را رفع موانع و مشکلات بیمه‌ای خواند و گفت: رفع مشکلات عقد قرارداد با بیمه دی یکی از خواسته‌های اصلی و فوری ما بوده که امیدواریم با همکاری شرکت بیمه‌گر، دغدغه‌های درمانی ایثارگران عزیز هرچه سریع‌تر برطرف شود.

منبع: استانداری قزوین