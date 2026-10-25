باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در پاسخ به سوال خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به وضعیت امنیت سایبری کشور و افزایش تهدیدات در این حوزه اظهار کرد: حملات سایبری به‌صورت روزانه و در حجم بسیار گسترده‌ای رخ می‌دهد، اما خوشبختانه توان مقابله با این حملات نیز افزایش یافته و در برخی موارد، تعداد حملات دفع‌شده به ۱۰۰ برابر موارد گزارش‌شده می‌رسد.

وی با تأکید بر اینکه وضعیت کشور در مقابله با تهدیدات سایبری مطلوب است، افزود: فضای سایبری نه‌تنها برای ایران، بلکه برای تمامی کشور‌های جهان به محیطی پرمخاطره تبدیل شده است و تهدیدات در این حوزه روزبه‌روز پیچیده‌تر و گسترده‌تر می‌شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای توان دفاع سایبری، مهاجمان نیز روش‌ها و ابزار‌های خود را توسعه می‌دهند و از شیوه‌های جدیدی برای نفوذ و حمله استفاده می‌کنند؛ ازاین‌رو، به‌روزرسانی مستمر سامانه‌ها، تقویت زیرساخت‌های امنیتی و افزایش آمادگی دستگاه‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

صدر با اشاره به عملکرد دستگاه‌های مسئول در مقابله با حملات سایبری تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر، هم در وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات ایران و هم در سایر دستگاه‌های مسئول، ظرفیت مناسبی برای مقابله با حملات سایبری ایجاد شده و تاکنون شمار بسیار زیادی از حملات شناسایی، مهار و دفع شده است.

وی همچنین با اشاره به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور درباره شرایط جنگ سایبری کشور گفت: تعبیر جنگ در حوزه سایبری کاملاً درست است؛ چراکه تنها طی چند روز گذشته، حملات متعدد و گسترده‌ای به درگاه‌ها و سامانه‌های مختلف کشور صورت گرفته که خوشبختانه با اقدامات به‌موقع و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، مقابله مؤثری با آنها انجام شده است.

معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی در برابر تهدیدات احتمالی خاطرنشان کرد: با وجود موفقیت‌های حاصل‌شده در مقابله با حملات سایبری، نباید از حجم و پیچیدگی تهدیدات غافل شد و لازم است تمامی دستگاه‌ها آمادگی خود را به‌صورت مستمر ارتقا دهند.

صدر در پایان با درخواست از تمامی دستگاه‌های اجرایی برای توجه جدی به هشدار‌های امنیتی تأکید کرد: ضروری است دستگاه‌ها با هماهنگی مجموعه‌های مسئول در حوزه پدافند سایبری، هشدار‌های صادرشده را جدی بگیرند و ملاحظات و الزامات امنیتی را به‌طور دقیق رعایت کنند؛ چراکه با اجرای این اقدامات، بخش قابل توجهی از تهدیدات سایبری قابل کنترل و پیشگیری خواهد بود.