باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی مدیرعامل خانه بیماران‌ای‌بی گفت: فرزندان من و خانواده‌های بیماران بهتر از هر کسی با بیماری‌ ای‌بی آشنا هستند و سال‌هاست درد و رنج ناشی از این بیماری را تحمل می‌کنند. این بیماری بسیار سخت است و خانواده‌ها با وجود همه مشکلات، مسئولیت مراقبت از فرزندان خود را بر عهده دارند.

مدیرعامل خانه بیماران‌ ای‌بی در ادامه، به روند شکل‌گیری پیگیری‌های حقوقی درباره تحریم پانسمان‌های مورد نیاز بیماران پروانه‌ای اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۷ زمانی که پانسمان‌های مورد نیاز بیماران تحریم شد تصمیم گرفتیم علیه این اقدام شکایت کنیم. متأسفانه اقدامات جدی و گسترده‌ای برای مستندسازی و پیگیری حقوقی آثار تحریم‌ها انجام نشده بود و ما تصمیم گرفتیم این مسیر را برای دفاع از حقوق بیماران دنبال کنیم.

وی درباره پانسمان‌های مورد استفاده بیماران پروانه‌ای افزود: در مقطعی که از این پانسمان‌ها استفاده می‌کردیم و دسترسی به آنها برای بیماران فراهم نبود پیگیری‌های خود را برای تأمین این اقلام آغاز کردیم.

مدیرعامل خانه بیماران‌ ای‌بی با تأکید بر اینکه موضوع تأمین این پانسمان‌ها را نباید صرفاً به توانایی تولید داخلی تقلیل داد، اظهار کرد: مسئله‌ای که امروز درباره آن صحبت می‌کنیم به معنای ضعف کشور من نیست که این پانسمان را تولید نمی‌کند. بیش از ۱۸۰ کشور در دنیا در وب‌سایت مربوط به این محصول ثبت شده‌اند و از این پانسمان استفاده می‌کنند. ممکن است کشور ما به دلیل نداشتن فناوری لازم یا مقرون‌به‌صرفه نبودن تولید، اقدام به تولید آن نکند، اما این موضوع نباید به محرومیت بیماران از دسترسی به پانسمان منجر شود. اگر این پانسمان در اختیار بیماران نباشد آسیب‌های جدی به آنها وارد می‌شود. این اقلام برای بیماران مبتلا به‌ای‌بی صرفاً یک محصول معمولی نیستند بلکه در مراقبت از زخم‌ها و کاهش عوارض بیماری نقش اساسی دارند.

وی در ادامه، به مکاتبات این مجموعه با شرکت تولیدکننده پانسمان اشاره کرد و گفت: نامه‌ای برای شرکت نوشتیم و توضیح دادیم که به این پانسمان نیاز داریم و به‌عنوان یک سازمان مردم‌نهاد فعالیت می‌کنیم و فعالیت سیاسی نداریم بنابراین، از آنها خواستیم پانسمان مورد نیاز بیماران را در اختیار ما قرار دهند. شرکت در پاسخ اعلام کرد که این پانسمان مشمول تحریم است و آنها نیز می‌دانند که این محصول تحریم شده، اما نمی‌توانند آن را در اختیار ما قرار دهند، زیرا منافعشان به خطر می‌افتد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی با انتقاد از اعمال محدودیت بر اقلام درمانی مورد نیاز این بیماران پرسید که چگونه می‌توان پانسمان مورد نیاز این بیماران را تحریم کرد درحالی‌که آنها در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کنند و دسترسی به این اقلام برای سلامتشان ضروری است؟

مدیرعامل خانه بیماران‌ای‌بی با خطاب قرار دادن دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، از تحریم اقلام مورد نیاز بیماران پروانه‌ای انتقاد کرد و گفت: ترامپ ونتانیاهو اگر جنگی دارید، با قوای نظامی ما بجنگید. آیا تمام هنر شما این است که پانسمان بیماران پروانه‌ای را تحریم کنید؟ شما که خود را مهد تمدن و دموکراسی می‌دانید، آیا هنر شما این است که پانسمان بیمارانی را تحریم کنید که در سخت‌ترین شرایط به سر می‌برند؟ اگر یکی از این بیماران فرزند خود آنها بود، آیا اجازه می‌دادند بدون پانسمان بماند.

وی با بیان اینکه خانواده‌ها از مراقبت از فرزندان خود احساس افتخار می‌کنند، گفت: من از این موضوع ناراحت نیستم و شما هم نباید از وجود این عزیزان احساس ناراحتی کنید اینها هدیه‌های آسمانی خداوند به ما هستند و همه ما افتخار می‌کنیم که از این عزیزان به بهترین شکل نگهداری کنیم.

مدیرعامل خانه بیماران‌ ای‌بی در عین حال، با انتقاد از سکوت جامعه بین‌المللی در برابر رنج بیماران گفت:، اما حقوق بشر و جامعه بین‌المللی آنهایی که دم از حقوق بشر می‌زنند در برابر این درد و این ظلم چه پاسخی دارند؟ قطعاً باید در برابر این وضعیت پاسخ‌گو باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی با قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی ادامه داد: قوه قضاییه با تمام قدرت این موضوع را پیگیری کرد. نیرو‌های امنیتی، نیرو‌های نظامی و عزیزان ما در سپاه و ارتش نیز در این مسیر همکاری کردند و نفت‌کش را توقیف کردند.

مدیرعامل خانه بیماران‌ ای‌بی با تأکید بر اینکه موضوع را نباید صرفاً به توقیف محموله نفتی محدود کرد گفت: بحث من نفت نیست با یک یا دو نفت‌کش، همه مشکلات حل نمی‌شود. موضوع مهم این است که اقتدار کشور ما به نمایش درآمد و توانستیم محموله نفتی یک ابرقدرت جهانی را به نفع بیماران پروانه‌ای توقیف کنیم تا غرامت حاصل از آن میان این عزیزان تقسیم شود.

مدیرعامل خانه بیماران‌ای‌بی در ادامه، به روند انتقال وجوه حاصل از اجرای حکم اشاره کرد و از تأخیر در تعیین تکلیف این مبالغ در بانک مرکزی انتقاد کرد. پس از صدور رأی و واریز پول به حساب بانک مرکزی، متأسفانه اتفاقات نامناسبی رخ داد و این پول حدود ۲۲ روز در بانک مرکزی باقی ماند، بدون اینکه تکلیف آن مشخص شود. در این مدت حتی از در ورودی نیز اجازه ورود به ما داده نمی‌شد تا بتوانیم پاسخ روشنی درباره وضعیت این وجوه دریافت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اقدام قاضی پرونده اظهار کرد: قاضی شجاع و انقلابی که نماد قوه قضاییه و اقتدار آن است در این موضوع ورود کرد. قوه قضاییه با کسی تعارف ندارد. قاضی این پرونده که خود فرزند شهید هستند، نامه‌ای برای بانک مرکزی نوشتند و پس از این اقدام مسئولان بانک مرکزی موضوع را جدی گرفتند و ظرف ۲۴ ساعت، وجوه به بانک ملت واریز شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای انتقال و توزیع وجوه میان بیماران اشاره کرد و گفت: پس از انتقال پول به بانک ملت، تلاش زیادی انجام دادیم تا حساب ارزی افتتاح شود و این مبلغ میان بیماران تقسیم شود.

وی با اشاره به سخنان رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده‌های شهدای ناوشکن، دانش‌آموزان مدرسه میناب و سایر پرونده‌ها افزود: همان‌طور که اشاره شد، افراد و خانواده‌های آسیب‌دیده به قوه قضاییه پناه می‌آورند و قاضی شجاع و انقلابی با صدور رأی قاطع، برای احقاق حق آنان اقدام می‌کند. این موضوع مایه افتخار کشور ماست.

مدیرعامل خانه بیماران‌ ای‌بی با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی ایران در پیگیری این پرونده گفت: در ۴۸ سالی که از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد این نخستین بار است که توانسته‌ایم علیه آمریکا مالی را مصادره کنیم کشوری که بار‌ها چنین اقداماتی انجام داده است پیگیری حقوق بیماران و سایر شهروندان از مسیر‌های قانونی و قضایی ادامه خواهد یافت ما قطعاً با کمک قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، نهاد‌های امنیتی و نهاد‌های نظامی این مسیر را ادامه خواهیم داد و برای احقاق حقوق همه شهروندان عزیزمان تلاش خواهیم کرد.