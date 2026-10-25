باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - عمانی معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند گفت: حدود ۲۰۰ نیروی خدمات شهری به همراه ۳۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین و ۲۰ دستگاه پمپ و موتوربرق برای مقابله با آب‌گرفتگی‌های احتمالی در بارندگی‌های پاییزی در حالت آماده‌باش قرار می‌گیرند.

او افزود: در راستای پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر، لایروبی کانال‌ها و مسیل‌ها در دستور کار قرار گرفته و کانال پل‌باغ در حدفاصل خیابان پیروزی تا بلوار شهید آوینی، کانال پل‌باغ در حدفاصل خیابان معلم تا میدان امام شهید خامنه‌ای و کانال کبوترخان در حدفاصل پل موسی بن جعفر (ع) تا پل شاهرود لایروبی شده است.

عمانی بیان کرد: از جمله نقاطی که در بارندگی‌های سال‌های گذشته با مشکل آب‌گرفتگی مواجه بوده‌اند، محدوده ابتدای مهرشهر، میدان خیرین مدرسه‌ساز و کانال ۱۴ در حدفاصل دانشگاه آزاد تا خیابان بهمن است.

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند ادامه داد: برای رفع مشکلات آب‌گرفتگی، اجرای کانال در انتهای خیابان انقلاب ۵ با هدف جمع‌آوری آب‌های سطحی این محدوده که هر سال با مشکل مواجه بوده، انجام شده است.

او اظهار کرد: اجرای جوی آب، جمع‌آوری آسفالت فرسوده و آسفالت‌ریزی مجدد در خیابان زکریای رازی مقابل بیمارستان ولیعصر (عج) و اجرای کانال دفع آب‌های سطحی در خیابان الهیه، حدفاصل میدان الهیه تا امامیه، از دیگر اقدامات انجام‌شده در این زمینه است.

عمانی با اشاره به رفع بیشتر مشکلات نقاط مستعد آب‌گرفتگی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۵ تا ۶ نقطه همچنان نیازمند اصلاح و رسیدگی است.

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند درباره تجهیزات و نیرو‌های آماده‌باش گفت: حدود ۲۰۰ نیروی خدمات شهری، ۳۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین شامل لودر، مینی‌لودر، بیل بکهو، تراکتور، کامیون و نیسان و همچنین ۲۰ دستگاه تجهیزات شامل پمپ‌های کف‌کش و لجن‌کش و موتوربرق برای مدیریت شرایط احتمالی ناشی از بارندگی در نظر گرفته شده‌اند.

او افزود: تیم‌های عملیاتی در ۲ منطقه شهر مشخص شده‌اند و همراه با تجهیزات مورد نیاز آماده‌باش خواهند بود. ماشین‌آلات نیز در محل نقلیه شهرداری آماده فعالیت هستند تا در صورت اعلام شرایط بحرانی، در سریع‌ترین زمان ممکن به نقاط مورد نیاز اعزام شوند.

عمانی بیان کرد: ناظران و مسئولان خدمات شهری نیز برای رسیدگی به مشکلات احتمالی مشخص شده‌اند و موارد اضطراری از طریق شبکه بی‌سیم اطلاع‌رسانی می‌شود تا اقدامات لازم برای رفع مشکلات با حداکثر توان انجام شود.

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند با اشاره به برنامه‌های شهرداری برای کاهش آب‌گرفتگی‌های احتمالی اظهار کرد: مطالعات مربوط به نقاط مشکل‌دار و مستعد آب‌گرفتگی انجام می‌شود و پس از بررسی، عملیات اجرایی برای بهبود هدایت آب‌های سطحی آغاز خواهد شد.

او ادامه داد: به مالکانی که در پی ساخت‌وساز موجب مسدود شدن جوی‌های آب شده‌اند نیز اخطار لازم برای آزادسازی مسیر جوی‌ها داده شده است.

عمانی بیرجند لایروبی کانال‌ها و مسیل‌ها و برنامه‌ریزی برای حضور به‌موقع نیرو‌ها در محل آب‌گرفتگی را از مهم‌ترین اقدامات شهرداری برای کاهش مشکلات ناشی از بارندگی‌های پاییزی دانست.

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند در پایان گفت: شهروندان می‌توانند برای گزارش آب‌گرفتگی معابر و مشکلات ناشی از بارندگی، به‌صورت شبانه‌روزی از طریق سامانه ۱۳۷ با شهرداری بیرجند تماس بگیرند.