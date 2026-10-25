دیدار‌های مقدماتی روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان صبح امروز در سه وزن ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم در شهر آستانه، کشور قزاقستان، در حال برگزاری می‌باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان -   نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است: در وزن ۷۲ کیلوگرم، دانیال سهرابی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر دالن از سوئد را شکست داد. وی در دور بعد آمانتور اسماعیل‌اف از قرقیزستان را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. سهرابی در این مرحله مقابل مینگیان گوریاف از روسیه قرار خواهد گرفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم خلوئیان از ارمنستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر صفر از سد ویوگ از آلمان گذشت و به دیدار نیمه نهایی راه پیدا کرد. ساروی در این مرحله مقابل آرتور سارگسیان دارنده مدال نقره جهان از روسیه مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، فردین هدایتی در دور اول فریدریکاس از لیتوانی را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر سیرلیبای از قزاقستانرا شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد و در این مرحله با غلبه بر کشتی گیر چینی راهی نیمه نهایی شد. 
رضا کایالپ دارنده ۱۳ مدال جهان و المپیک از ترکیه در گروه هدایتی قرار دارند.

برچسب ها: فدراسیون کشتی ، وزارت ورزش و جوانان
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