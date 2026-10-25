الشرق‌الاوسط به نقل از منابع آگاه گزارش داد مقام‌های عراقی احتمال می‌دهند حملات هوایی اخیر اسرائیل، دو مرکز نگهداری سامانه‌های پدافند هوایی ساخت چین را هدف قرار داده باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه الشرق‌الاوسط به نقل از منابع آگاه گزارش داد مقام‌های عراقی درباره هدف قرار گرفتن دو مرکز نگهداری سامانه‌های پدافند هوایی ساخت چین در حملات هوایی هفته گذشته اسرائیل گمانه‌زنی می‌کنند؛ حملاتی که هم‌زمان با وقوع انفجار‌های مشکوک در انبار‌ها و مراکز نگهداری پهپاد‌های گروه‌های مسلح در عراق انجام شده است.

منابع آگاه اعلام کردند این دو مرکز هدف حمله‌ای قرار گرفته‌اند که در جریان آن، محموله‌ای از سامانه‌های پدافند هوایی دوش‌پرتاب منهدم شده است. 

یک منبع دیگر نیز گفت این رویداد در ادامه مجموعه‌ای از انفجار‌ها رخ داده که از ابتدای ماه جاری میلادی آغاز شده و انبار‌های متعلق به این گروه‌ها، از جمله مراکز نگهداری پهپاد‌های تهاجمی و شناسایی، را هدف قرار داده است.

احتمال آغاز دور جدید رویارویی در خاک عراق

در همین زمینه، یک مشاور ارشد سیاسی عراقی اظهار داشت ارزیابی‌های اطلاعاتی در این کشور حاکی از آن است که دور جدیدی از رویارویی آمریکا و اسرائیل با ایران ممکن است به‌صورت غیررسمی و در سکوت، از طریق عملیات در خاک عراق آغاز شده باشد.

به گفته این مقام عراقی، راهبرد احتمالی مذکور بر هدف قرار دادن خطوط ارتباطی و مسیر‌های انتقال تجهیزات به گروه‌های مسلح متمرکز است؛ اقدامی که می‌تواند با هدف جلوگیری از مشارکت احتمالی این گروه‌ها در هرگونه رویارویی جدید منطقه‌ای صورت گیرد.

با این حال، گزارش الشرق‌الاوسط به نقل از منابع آگاه و مقام‌های عراقی، حاکی از گمانه‌زنی درباره ماهیت و اهداف این حملات است.

منبع: الشرق‌الاوسط 

برچسب ها: پدافند دفاعی ، عراق
خبرهای مرتبط
آمریکا هشدارهای سفر به منطقه را به‌روزرسانی کرد
هشدار امنیتی سفارت آمریکا در بغداد
امام جمعه بغداد:
دولت عراق در سیاست‌های اقتصادی خود بازنگری و از ورود به جنگ در کنار آمریکا اجتناب کند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دیپلماسی برای مهار ایران یا نجات ترامپ؟
اوباما: ایران اکنون بر تنگه هرمز قدرت وتو دارد
آیا جنگ با ایران به ویتنامِ ترامپ تبدیل خواهد شد؟
مخالفت جامعه بین الملل با ماجراجویی نظامی جدید آمریکا و اسرائیل علیه ایران
هشدار سناتور آمریکایی درباره جنگ ترامپ علیه ایران
فرانسه در آتش اعتراضات؛ درگیری معترضان با پلیس در شهر‌های بزرگ
روسیه گزارش‌ها درباره تخلیه دیپلمات‌ها و متخصصان هسته‌ای خود از ایران را تکذیب کرد
ادعا‌های جنجالی ترامپ؛ از «تصاحب» گرینلند و ونزوئلا تا نابودی ادعایی توان نظامی ایران
زخمی شدن دست‌کم ۱۲ نفر در تیراندازی فلوریدا
غرق شدن سکوی حفاری در سواحل گابن/ پنج نفر مفقود شدند
آخرین اخبار
روسیه از حمله به یک کشتی باری و مراکز پشتیبانی اوکراین خبر داد
ادعای عربستان درباره رهگیری ۱۱ موشک انصارالله یمن
درگیری پلیس با معترضان در رم هنگام تلاش برای حرکت به‌ سوی دفتر نخست‌وزیر
گمانه‌زنی درباره حملات پنهانی اسرائیل به مراکز پدافندی عراق
آلمان برداشت نفت از ذخایر راهبردی خود را آغاز کرد
آیا جنگ با ایران به ویتنامِ ترامپ تبدیل خواهد شد؟
گسترش پنهانی توان موشکی عربستان با کمک احتمالی چین
غرق شدن سکوی حفاری در سواحل گابن/ پنج نفر مفقود شدند
کرملین: فعلاً مذاکره‌ای درباره سفر ترامپ به روسیه در جریان نیست
برزیلی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری میان لولا یا بولسونارو انتخاب می‌کنند
پلیس پرتغال اردوگاه معترضان به بحران مسکن در لیسبون را برچید
مخالفت جامعه بین الملل با ماجراجویی نظامی جدید آمریکا و اسرائیل علیه ایران
روسیه گزارش‌ها درباره تخلیه دیپلمات‌ها و متخصصان هسته‌ای خود از ایران را تکذیب کرد
اوباما: ایران اکنون بر تنگه هرمز قدرت وتو دارد
هشدار سناتور آمریکایی درباره جنگ ترامپ علیه ایران
فرانسه در آتش اعتراضات؛ درگیری معترضان با پلیس در شهر‌های بزرگ
هزینه روزانه جنگ اوکراین با روسیه در سال ۲۰۲۷ از ۴۷۰ میلیون دلار فراتر می‌رود
دیپلماسی برای مهار ایران یا نجات ترامپ؟
ادعا‌های جنجالی ترامپ؛ از «تصاحب» گرینلند و ونزوئلا تا نابودی ادعایی توان نظامی ایران
زخمی شدن دست‌کم ۱۲ نفر در تیراندازی فلوریدا
العربیه: ایران از طریق میانجی‌ها پیشنهاد جدیدی ارائه کرده است
ایلان ماسک: اوکراین از استارلینک برای کشتن افراد استفاده کرده است
دست‌کم ۴۰ نفر در حمله افراد مسلح به روستایی در نیجریه کشته شدند
بازداشت نزدیک به هزار نفر در اعتراضات سراسری فرانسه
اعتراضات دانشجویی در آلبانی به خشونت کشیده شد
انصارالله از حمله به چندین هدف در عربستان خبر داد
افزایش تنش‌ها در ایتالیا هم‌زمان با اعتراضات سراسری
وال‌استریت ژورنال: ترامپ هنوز تصمیم نهایی درباره ایران را نگرفته است
درگیری معترضان با پلیس در دو شهر فرانسه
دولت عراق در سیاست‌های اقتصادی خود بازنگری و از ورود به جنگ در کنار آمریکا اجتناب کند