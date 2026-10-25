باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه الشرق‌الاوسط به نقل از منابع آگاه گزارش داد مقام‌های عراقی درباره هدف قرار گرفتن دو مرکز نگهداری سامانه‌های پدافند هوایی ساخت چین در حملات هوایی هفته گذشته اسرائیل گمانه‌زنی می‌کنند؛ حملاتی که هم‌زمان با وقوع انفجار‌های مشکوک در انبار‌ها و مراکز نگهداری پهپاد‌های گروه‌های مسلح در عراق انجام شده است.

منابع آگاه اعلام کردند این دو مرکز هدف حمله‌ای قرار گرفته‌اند که در جریان آن، محموله‌ای از سامانه‌های پدافند هوایی دوش‌پرتاب منهدم شده است.

یک منبع دیگر نیز گفت این رویداد در ادامه مجموعه‌ای از انفجار‌ها رخ داده که از ابتدای ماه جاری میلادی آغاز شده و انبار‌های متعلق به این گروه‌ها، از جمله مراکز نگهداری پهپاد‌های تهاجمی و شناسایی، را هدف قرار داده است.

احتمال آغاز دور جدید رویارویی در خاک عراق

در همین زمینه، یک مشاور ارشد سیاسی عراقی اظهار داشت ارزیابی‌های اطلاعاتی در این کشور حاکی از آن است که دور جدیدی از رویارویی آمریکا و اسرائیل با ایران ممکن است به‌صورت غیررسمی و در سکوت، از طریق عملیات در خاک عراق آغاز شده باشد.

به گفته این مقام عراقی، راهبرد احتمالی مذکور بر هدف قرار دادن خطوط ارتباطی و مسیر‌های انتقال تجهیزات به گروه‌های مسلح متمرکز است؛ اقدامی که می‌تواند با هدف جلوگیری از مشارکت احتمالی این گروه‌ها در هرگونه رویارویی جدید منطقه‌ای صورت گیرد.

با این حال، گزارش الشرق‌الاوسط به نقل از منابع آگاه و مقام‌های عراقی، حاکی از گمانه‌زنی درباره ماهیت و اهداف این حملات است.

منبع: الشرق‌الاوسط