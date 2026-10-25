باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نشانه‌های قوی از افول ایالات متحده آمریکا + فیلم

تحول جهانی در جهت تضعیف دشمنان جمهوری اسلامی ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تحول جهانی در جهت تضعیف دشمنان جمهوری اسلامی ایران است و این مساله کاملا قابل لمس است. در همین رابطه در فیلم زیر نماهنگی را از رهبر شهید انقلاب مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
نشانه‌های قوی از افول ایالات متحده آمریکا + فیلم
young journalists club

میدان تجریش؛ زندان نمادین رئیس‌جمهور آمریکا + فیلم

نشانه‌های قوی از افول ایالات متحده آمریکا + فیلم
young journalists club

هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم

نشانه‌های قوی از افول ایالات متحده آمریکا + فیلم
young journalists club

پیشی گرفتن سهم مدارس غیر دولتی ایران از آمریکا و اروپا + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
ماجرای خانواده‌ای که با ۶ فرزند در تجمعات شبانه حضور دارند + فیلم
۴۶۹

ماجرای خانواده‌ای که با ۶ فرزند در تجمعات شبانه حضور دارند + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
بازار پررونق کدو حلوایی در مهاباد + فیلم
۴۱۷

بازار پررونق کدو حلوایی در مهاباد + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
نشانه‌های قوی از افول ایالات متحده آمریکا + فیلم
۴۰۸

نشانه‌های قوی از افول ایالات متحده آمریکا + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم
۴۰۳

هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
اعتراف استاد دانشگاه جانز هاپکینز به توانمندی ایران در جنگ + فیلم
۳۷۹

اعتراف استاد دانشگاه جانز هاپکینز به توانمندی ایران در جنگ + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha