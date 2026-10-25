دبیر شورای تخصصی قرآن معاونت صدا، از تصویب برنامه‌های مشترک معاونت صدا و سازمان دارالقرآن الکریم برای اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» از ابتدای ماه رجب تا پایان ماه مبارک رمضان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد فراهانی، دبیر شورای تخصصی قرآن معاونت صدای رسانه ملی، با اشاره به نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» در سازمان دارالقرآن الکریم اظهار کرد: در این نشست، ظرفیت‌های همکاری دو مجموعه برای گسترش حضور قرآن کریم در برنامه‌های رادیویی بررسی و اجرای این طرح در شبکه‌های مختلف معاونت صدا به تصویب رسید. هدف اصلی این همکاری، پیوند دادن آیات قرآن کریم با زندگی روزمره مخاطبان و ترویج مفاهیم قرآنی در قالب‌های متنوع رسانه‌ای است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، اجرای طرح از ابتدای ماه رجب آغاز می‌شود و تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت. در ماه‌های رجب و شعبان، ۶۰ آیه منتخب مبنای تولید محتوای قرآنی قرار می‌گیرد و شبکه‌های رادیویی هر روز یک آیتم شامل تلاوت قرآن کریم و ترجمه آیه با رویکرد تفسیری را پخش خواهند کرد.

فراهانی ادامه داد: در کنار این آیتم‌ها، هر روز یک پرسش پیامکی متناسب با محتوای ارائه‌شده طراحی و برای شنوندگان مطرح می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال پاسخ به ستاد مسابقات، در این طرح مشارکت کنند و از جوایز پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

دبیر شورای تخصصی قرآن معاونت صدا با تشریح برنامه‌های ماه مبارک رمضان گفت: برای این ماه، طراحی و تولید دو برنامه ویژه کوتاه در دو بازه زمانی سحر و افطار پیش‌بینی شده است. در این برنامه‌ها، آیات منتخب از جزء روزانه قرآن کریم تلاوت می‌شود و مفاهیم و نکات کاربردی آیات با هدف بهره‌گیری مخاطبان در زندگی فردی و اجتماعی ارائه خواهد شد. طراحی پرسش‌های پیامکی مرتبط با محتوای برنامه‌ها نیز از دیگر بخش‌های این طرح است.

وی با تأکید بر ضرورت تناسب محتوای قرآنی با مأموریت و هویت هر شبکه رادیویی بیان کرد: در ماه مبارک رمضان، شبکه‌های تخصصی از جمله رادیو سلامت و رادیو اقتصاد، آیات مرتبط با حوزه فعالیت خود را انتخاب و ارائه می‌کنند؛ در مقابل، شبکه‌های عمومی بر آیات دارای پیام‌های معرفتی، اخلاقی، رفتاری و مرتبط با سبک زندگی تمرکز خواهند داشت. این رویکرد زمینه استفاده هدفمندتر از ظرفیت قرآن کریم و ارتباط مؤثرتر با مخاطبان هر شبکه را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت تولیدات سازمان دارالقرآن الکریم افزود: آثار این سازمان، از جمله نمایش‌های رادیویی، پادکست‌ها، همخوانی‌های قرآنی و فراز‌های تلاوت همراه با ترجمه، برای بهره‌برداری در اختیار شبکه‌های رادیویی قرار می‌گیرد تا متناسب با موضوع برنامه‌ها و ظرفیت آنتن، از این تولیدات استفاده شود.

دبیر شورای تخصصی قرآن معاونت صدا در پایان، همکاری میان معاونت صدا و سازمان دارالقرآن الکریم را زمینه‌ای برای توسعه محتوای قرآنی در شبکه‌های رادیویی دانست و تأکید کرد: اجرای هماهنگ این برنامه‌ها در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان، با تکیه بر آیات منتخب و ارائه مفاهیم کاربردی قرآن، فرصتی برای تقویت ارتباط مخاطبان با کلام الهی در قالب‌های متناسب با نیاز‌ها و علایق آنان است.

منبع: رادیو قرآن

برچسب ها: تلاوت قرآن ، رادیو قرآن ، کلام وحی
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