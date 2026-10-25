باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - معترضان روز شنبه در رم، پایتخت ایتالیا هنگام تلاش برای حرکت به‌سوی دفتر نخست‌وزیر با نیرو‌های امنیتی درگیر شدند. این اعتراضات در شرایطی برگزار شد که پس از ناآرامی‌های خشونت‌آمیز آخر هفته گذشته، تدابیر امنیتی در سراسر ایتالیا افزایش یافته بود.

مقام‌ها پیش از برگزاری تجمعات، اقدامات امنیتی را در شهر‌های مختلف تشدید کردند، اما با وجود این تدابیر، تنش‌ها در برخی مناطق بالا گرفت و درگیری میان پلیس و معترضان رخ داد.

گروه‌های مختلف در طول روز در پایتخت تجمع کردند. صبح شنبه، گروه‌های راست افراطی در اعتراض به تظاهرات آخر هفته گذشته در میلان که با ناآرامی همراه بود، به خیابان‌ها آمدند.

بعدازظهر نیز گروه‌های چپ‌گرا و دانشجویان در راهپیمایی‌ای با شعار مخالفت با «جنگ و امپریالیسم» شرکت کردند. این راهپیمایی بدون درگیری پایان یافت، اما شماری از جوانانی که از جمعیت جدا شده بودند، در نزدیکی کولوسئوم با نیرو‌های امنیتی روبه‌رو شدند.

راهپیمایی برای مدتی در نقاط مختلف اطراف کولوسئوم ادامه پیدا کرد. گروهی از معترضان نیز وارد این آمفی‌تئاتر باستانی شدند و شعار‌هایی سر دادند.

پس از چند ساعت اعتراض در مرکز شهر، معترضان عصر تلاش کردند به‌سوی دفتر نخست‌وزیر حرکت کنند، اما در نزدیکی میدان سانتا سوزانا با مانع پلیس روبه‌رو شدند.

در حالی که مذاکرات میان پلیس و معترضان برای ادامه مسیر جریان داشت، شماری از تظاهرکنندگان بطری، مواد انفجاری و مواد آتش‌زا به‌سوی نیرو‌های امنیتی پرتاب کردند. پلیس نیز با استفاده از خودرو‌های آب‌پاش و در برخی نقاط با باتوم پاسخ داد.

اوضاع برای مدتی آرام شد، اما پس از آنکه معترضان بار دیگر مواد انفجاری پرتاب کردند، پلیس دوباره از آب‌پاش استفاده کرد. یکی از معترضان نیز پس از برخورد یک شیء به سرش زخمی شد و سر او خون‌آلود بود.

معترضان سرانجام با آگاهی از اینکه پلیس اجازه عبور نخواهد داد، مسیر خود را تغییر دادند و منطقه را ترک کردند.

رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادند که نیرو‌های امنیتی بامداد شنبه و پیش از برگزاری تظاهرات، ۲۸ نفر را با هدف پیشگیری از ناآرامی بازداشت کردند.

درگیری‌ها در چند شهر دیگر نیز گزارش شد

علاوه بر رم و میلان، در شهر‌های ناپل، بولونیا و تورین نیز تجمع‌هایی در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و علیه دولت برگزار شد. رسانه‌ها از وقوع درگیری‌های پراکنده میان معترضان و پلیس در بولونیا و تورین خبر دادند.

پس از ناآرامی‌های آخر هفته گذشته در میلان، ۵۰۰ سرباز در مرکز این شهر مستقر شدند و ویترین مغازه‌ها با تخته‌های چوبی پوشانده شد.

با وجود افزایش تنش میان معترضان و نیرو‌های امنیتی در برخی مقاطع روز شنبه، ناآرامی‌ها گسترش نیافت.

منبع: خبرگزاری آناتولی