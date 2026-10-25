باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اعلام این آمار گفت: در مهرماه امسال بیش از ۱ میلیون و ۱۳۱ هزار فقره تخلف ساکن در معابر پایتخت اعمال قانون شده است. این رقم نشان‌دهنده حجم بالای تخلفاتی است که مستقیماً بر جریان عبور و مرور شهری اثر می‌گذارد و بخش قابل توجهی از گره‌های ترافیکی روزانه را شکل می‌دهد.

به گفته وی، این تخلفات شامل توقف دوبله در معابر، توقف در محل‌های ایستادن ممنوع، توقف مطلقاً ممنوع، توقف در حریم تقاطع‌ها و میادین، توقف وسایل نقلیه عمومی خارج از ایستگاه‌های تعیین‌شده، توقف در محل‌های ویژه معلولان و جانبازان، توقف در پیاده‌رو‌ها و حتی توقف خودرو‌ها برای فروش کالا در حاشیه راه‌ها و هر نوع توقفی است که منجر به سد معبر و اختلال در عبور و مرور شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۶۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی و جدول تخلفات، تمامی موارد یادشده تخلف ساکن محسوب می‌شوند و مأموران پلیس راهور موظف به اعمال قانون در این زمینه هستند.

وی با اشاره به اینکه توقف دوبله و سد معبر، عاملان اصلی گره‌های ترافیکی مهرماه پایتخت بودند، افزود: این تخلفات نه‌تنها زمان سفر شهروندان را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه بروز رفتار‌های پرخطر رانندگی، بوق‌های ممتد و در نهایت نارضایتی عمومی را فراهم می‌کند.

سردار موسوی‌پور با تأکید بر اینکه برخورد با تخلفات ساکن به صورت مستمر و در تمام معابر پایتخت ادامه دارد، خاطرنشان کرد: همراهی شهروندان با پلیس، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش این تخلفات و روان‌سازی ترافیک دارد و انتظار می‌رود رانندگان با رعایت مقررات توقف، سهم خود را در بهبود وضعیت عبور و مرور ایفا کنند.

سردار موسوی پور در پایان گفت:

یک توقف کوتاه در خیابان، شاید از دید راننده چند ثانیه باشد؛ اما برای صد‌ها خودروی پشت سر، به معنای دقیقه‌ها انتظار و برای عابران، خطر است.

پیش از توقف، مطمئن شوید مجاز به پارک کردن هستید؛ انتخاب درست شما، سهمی مستقیم در روانی ترافیک تهران دارد.