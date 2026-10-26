مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: قیمت منطقی هر کیلوگرم لاشه گوسفندی نر درب کشتارگاه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک، اظهار کرد: با توجه به جمعیت دام کشور، زایش‌های پاییز و فعالیت واحدهای پرواربندی، تا پایان سال از نظر تولید و تأمین گوشت قرمز با کمبودی مواجه نخواهیم بود.

وی افزود: افزایش نرخ ارز موجب رشد قیمت تمام‌شده تولید شده است؛ از این رو، دولت باید متناسب با شرایط تورمی، برای حفظ قدرت خرید خانوارها تدابیر لازم را اتخاذ کند تا مردم بتوانند مایحتاج مورد نیاز خود را تأمین کنند.

صدردادرس قیمت هر کیلوگرم دام زنده را ۷۵۰ تا ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت منطقی هر کیلوگرم لاشه گوسفندی نر درب کشتارگاه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با اشاره به مشکلات موجود در تنظیم بازار گوشت قرمز تصریح کرد: بخشی از این مشکلات ناشی از نظارت ناکافی بر شبکه توزیع و کاهش قدرت خرید خانوارهاست و در صورت اتخاذ تدابیر مناسب برای مدیریت بازار، نیازی به واردات گوشت قرمز نخواهیم داشت.

وی همچنین از کاهش واردات گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: تنوع در عرضه موجب رقابتی‌تر شدن قیمت‌ها شده است. از سوی دیگر، با توجه به جمعیت دام کشور و زایش‌های پاییز، کمبودی در عرضه گوشت قرمز وجود ندارد.

 

برچسب ها: تولید گوشت ، قیمت گوشت
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