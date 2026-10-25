اردوی آموزشی «بوت‌کمپ لامرد» به همت واحد روایت حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس و با حضور برگزیدگان چالش «مسیر ۲»، طی سه روز در مناطق آسیب‌دیده از حملات آمریکایی ـ صهیونیستی در شهرستان لامرد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی آموزشی «بوت‌کمپ لامرد» به همت واحد روایت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس و با حضور برگزیدگان چالش «مسیر ۲»، طی سه روز در مناطق آسیب‌دیده از حملات آمریکایی ـ صهیونیستی در شهرستان لامرد برگزار شد.

این اردو با راهبری خانم تقی‌زاده، فرید و گلچمن، با هدف حضور میدانی، تجربه‌اندوزی و ارتقای توانمندی‌های روایی شرکت‌کنندگان شکل گرفت و فرصتی برای آشنایی نزدیک با واقعیت‌های میدانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و تربیتی در بستر مناطق آسیب‌دیده فراهم کرد.

در جریان این اردوی آموزشی، شرکت‌کنندگان در فضایی میدانی، تجربه‌ای متفاوت از مواجهه با رویداد‌ها و ظرفیت‌های روایتگری در مناطق آسیب‌دیده به دست آوردند؛ تجربه‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز ثبت و بازتاب دقیق‌تر روایت‌های انسانی این حوادث باشد.

گفتنی است در نخستین روز جنگ رمضان، نهم اسفندماه ۱۴۰۵، چهار موشک ناشناخته به ورزشگاه و مناطق مسکونی شهر لامرد برخورد کرد. در زمان این حادثه، شماری از دختران نوجوان در ورزشگاه مشغول تمرین والیبال بودند. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، این حمله به شهادت ۲۱ نفر و مجروحیت حدود ۱۰۰ نفر انجامید.

منبع: حوزه هنری فاس

برچسب ها: حوزه هنری فارس ، مناطق آسیب دیده ، لامرد ، کمپ
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